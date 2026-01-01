我的頻道

年創5.5兆韓元效益 睽違3年9個月 BTS官宣3月回歸

公民與綠卡者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

瑞士滑雪勝地酒吧火災逾百人傷亡 疑生日蠟燭或煙火引發

中央社瑞士克蘭蒙丹納1日綜合外電報導
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災。（美聯社）
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災。（美聯社）

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成數十人喪生、100人受傷，多數傷者情況嚴重，起因尚待釐清，疑似生日蠟燭或煙火點燃天花板而引發。

路透社報導，警方發言人指出，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間名為Le Constellation的酒吧。這起原本被通報為爆炸的火災，起因尚待釐清，但當局認為應屬意外，而非攻擊事件。

瓦萊州（Valais canton）檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）說，調查正在進行中，「目前我們傾向認定是火災，任何時候都不存在攻擊的可能性」。

兩名自稱當時在場的法國女性接受法國BFM電視台訪問時表示，看到酒吧地下室區域起火，原因是一瓶插著「生日蠟燭」的瓶子被舉得太靠近木製天花板。

其中一人向電視台表示：「火勢很快就在天花板蔓延開來。」兩人因現場陷入恐慌，及時從狹窄樓梯爬上樓，逃到地面層，幾分鐘後火也蔓延到地面層。

他們的說法目前尚無法從其他消息來源證實。路透社經驗證的影片顯示，火勢從建築物內蔓延，俱樂部外有人奔跑、尖叫。

義大利駐瑞士大使卡納多（Gian Lorenzo Cornado）告訴義大利Sky TG24電視台，當地官員向他表示，這場火災是有人在酒吧內施放煙火，點燃天花板而引發。

義大利 瑞士 跨年

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

