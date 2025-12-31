我的頻道

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2026雪梨跨年煙火秀嚴加戒備 默哀海灘槍擊案1分鐘

中央社雪梨31日綜合外電報導
圖為煙火在澳洲雪梨港灣大橋上空綻放，迎接2026新年。路透
圖為煙火在澳洲雪梨港灣大橋上空綻放，迎接2026新年。路透

澳洲雪梨本月經歷該國多年來最嚴重大規模槍擊案後，仍如期舉辦聞名全球的跨年煙火秀，現場部署大批警力加強戒備，午夜前也先為罹難者默哀1分鐘，不過現場民眾慶祝新年的熱情依然不減。

路透報導，雪梨跨年活動以壯觀煙火秀聞名，這次有4萬發煙火綿延7公里施放，照亮港灣旁的建築和船舶，包括知名地標港灣大橋（Harbour Bridge）和雪梨歌劇院（Sydney Opera House）。

影片來源：youtube/Reuters

美聯社報導，澳洲東岸比紐西蘭晚2小時迎接2026年，但最大城市雪梨的慶祝活動蒙上近30年來最嚴重大規模槍擊案的陰影。

本月14日，兩名槍手在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動期間殺害15人，另有40人受傷。

雪梨市中心的港灣大橋跨年煙火秀通常會有逾100萬人湧入觀賞，市內約有3000名警察部署，現場也有大批警力維持秩序，許多警察公開配備速射步槍，這是這項年度活動首見的維安措施。

當地晚間11時（美東時間早上7時），現場默哀1分鐘以紀念雪梨槍擊案罹難者，猶太教燈台（menorah）的影像也投射在港灣大橋上，主辦單位邀請民眾打開手機的手電筒點亮港灣，向澳洲猶太社群表達聲援。

邦代海灘的傳統聖誕節慶祝活動今年縮減規模，幾個原本預計在那裡舉辦的跨年活動也已取消。

雪梨市長摩爾（Clover Moore）在跨年前說道：「在我們的城市經歷年末的慘劇後，我們希望新年前夕能成為一個契機，讓大家團結起來，懷抱希望展望和平且快樂的2026年。」

新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）呼籲雪梨居民，不要因恐懼而遠離慶祝活動，極端分子會把跨年人潮減少視為勝利。

柯民思今天告訴記者：「我們不能因為這起可怕的恐怖主義犯罪事件，就改變我們在這座美麗城市的生活方式。」

在澳洲雪梨麥考瑞夫人角(Mrs Macquaries Point)舉行的跨年慶祝...
在澳洲雪梨麥考瑞夫人角(Mrs Macquaries Point)舉行的跨年慶祝活動中，人們將燈台的影像投射到港灣大橋上，以悼念邦代海灘恐怖攻擊的罹難者。歐新社

