快訊

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

日工廠持刀傷人案 嫌犯戴防毒面具、潑漂白劑釀15傷

中央社東京26日專電
日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠今天發生持刀傷人事件，造成15名男性受傷，其中5人可能傷勢嚴重。示意圖。美聯社
日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠今天發生持刀傷人事件，造成15名男性受傷，其中5人可能傷勢嚴重。示意圖。美聯社

日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠今天發生持刀傷人事件，造成15名男性受傷，其中5人可能傷勢嚴重。警方以涉嫌殺人未遂當場逮捕38歲的小山雅貴。據悉，他當時手持類似求生刀的刀具，頭戴類似防毒面具的裝備，還潑灑了疑似漂白劑的物質。

朝日新聞報導，根據三島警署，小山於今天下午4時左右，在三島工廠園區內，疑似用刀刺傷了一名橫濱橡膠工廠的28歲男性員工。

根據富士山南東消防本部，工廠內多數地點共有15名年紀在20至50多歲的男性受傷，被緊急送醫。當中至少8人疑似被刀具砍傷，其中5人可能傷勢嚴重，被液體潑中的7人則為輕傷。所有傷者皆意識清醒。

調查相關人士透露，小山手持類似求生刀的刀具，戴著類似防毒面具的裝備。另有消息指出，他還噴灑了疑似含氯漂白劑的物質。警方認為這起事件為單獨犯案，正在釐清事發經過並調查犯案動機。至於小山是否認罪尚未公開。

共同社報導，小山疑似是橫濱橡膠三島工廠的相關人員。

橫濱橡膠總部位於神奈川縣平塚市。根據公司官網，三島工廠主要生產汽車用輪胎，佔地約11萬2000平方公尺，截至2024年12月員工人數987人。

工廠附近一間商店員工表示，今天下午5時左右，有大量警車陸續進入工廠，她詢問返家的工廠員工，得知「有可疑人物闖入工廠，刺傷了好幾個人」。

富士山 日本

