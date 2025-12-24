德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠

德國布蘭登堡邦小鎮「天堂之門」（Himmelpfort）郵局今年收到約28萬封郵件，有1萬4000封是國際來信，其中有超過9000封信件來自台灣，寄件量居全球之冠。美聯社

德國 7間聖誕郵局今年再度收到世界各地孩童寫給聖誕老人的信件。最知名的「天堂之門」（Himmelpfort）郵局收到約28萬封郵件，有1萬4000封是國際來信，其中有超過9000封信件來自台灣，寄件量居全球之冠。

每年聖誕節 前夕，分散於德國各地的7間聖誕郵局，都會收到來自全球孩童寄給聖誕老人的「許願信」。

其中，地名意為「天堂之門」的布蘭登堡邦小鎮分局Himmelpfort，今年共收到約28萬封郵件，為德國聖誕郵局中收件量最多的一處。

寄往Himmelpfort的信件不僅來自歐洲，也橫跨世界各大洲。據德國郵政 （Deutsche Post）統計，這28萬封郵件當中，有1萬4000封是國際來信，從台灣寄來的信件超過9000封，是寄件數量最多的海外國家。

德國郵政指出，許多孩子會在信中畫上聖誕樹、馴鹿與雪人的塗鴉，也有人細心剪下商品型錄、標註訂購編號，希望聖誕老人「不要買錯禮物」。

禮物願望五花八門，年紀較小的孩子大多希望拿到絨毛玩具與積木；年紀稍長的孩子則偏好智慧型手機、遊戲機與平板電腦。

德國郵政舉例，來自麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）的9歲男童里昂（Leon）在信中寫道：「親愛的聖誕老人，你在北極過得好嗎？我覺得那裡一定太冷了。我希望能收到一副西洋棋和一台PlayStation。希望距離聖誕節的日子能過得快一點，這樣你就能早點來我家拜訪我。」

除玩具與電子產品外，不少孩子也在信中表達對和平、家人健康與家庭和諧的期盼。來自布蘭登堡邦（Brandenburg）的8歲女孩伊莉莎（Elisa）說：「希望能和爸爸一起拼樂高、聖誕節能下雪，冬天有很多陽光、家人身體健康，還有家人不要吵架。」

德國聖誕郵局的歷史可追溯至1984年，根據德國郵政官網介紹，當年有兩名分別來自柏林與薩克森邦的孩子，將信寄到Himmelpfort分局，指定要給「住在Himmelpfort的聖誕老人」。

郵局員工不忍將信退回，決定假扮聖誕老人親自回信，後來「Himmelpfort聖誕老人會回信」的消息在孩子間傳開，隔年寄往Himmelpfort的聖誕信件增加至75封，開啟這項延續至今的傳統。

隨著寄信人數逐年增加，1990年代12月的高峰期，一天可收到2千封來信，德國郵政自1995年起於聖誕節期間加派人手與志工，協助Himmelpfort分局處理回信，確保每一位寫信的孩子都能收到回覆。

目前德國共有7間由德國郵政正式指定的聖誕郵局，分別位於Himmelstadt（天堂之城）、Engelskirchen（天使的教堂）、St.Nikolaus（聖尼古拉）、Nikolausdorf（尼古拉之村）；還有三個地點都稱為「天堂之門」的地區：Himmelpfort、Himmelsthür、Himmelpforten。

被選定的分局多因地名本身帶有「天堂」、「天使」或「尼古拉」等意涵。