我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權

德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠

中央社柏林24日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國布蘭登堡邦小鎮「天堂之門」（Himmelpfort）郵局今年收到約28萬封郵件，有1萬4000封是國際來信，其中有超過9000封信件來自台灣，寄件量居全球之冠。美聯社
德國布蘭登堡邦小鎮「天堂之門」（Himmelpfort）郵局今年收到約28萬封郵件，有1萬4000封是國際來信，其中有超過9000封信件來自台灣，寄件量居全球之冠。美聯社

德國7間聖誕郵局今年再度收到世界各地孩童寫給聖誕老人的信件。最知名的「天堂之門」（Himmelpfort）郵局收到約28萬封郵件，有1萬4000封是國際來信，其中有超過9000封信件來自台灣，寄件量居全球之冠。

每年聖誕節前夕，分散於德國各地的7間聖誕郵局，都會收到來自全球孩童寄給聖誕老人的「許願信」。

其中，地名意為「天堂之門」的布蘭登堡邦小鎮分局Himmelpfort，今年共收到約28萬封郵件，為德國聖誕郵局中收件量最多的一處。

寄往Himmelpfort的信件不僅來自歐洲，也橫跨世界各大洲。據德國郵政（Deutsche Post）統計，這28萬封郵件當中，有1萬4000封是國際來信，從台灣寄來的信件超過9000封，是寄件數量最多的海外國家。

德國郵政指出，許多孩子會在信中畫上聖誕樹、馴鹿與雪人的塗鴉，也有人細心剪下商品型錄、標註訂購編號，希望聖誕老人「不要買錯禮物」。

禮物願望五花八門，年紀較小的孩子大多希望拿到絨毛玩具與積木；年紀稍長的孩子則偏好智慧型手機、遊戲機與平板電腦。

德國郵政舉例，來自麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）的9歲男童里昂（Leon）在信中寫道：「親愛的聖誕老人，你在北極過得好嗎？我覺得那裡一定太冷了。我希望能收到一副西洋棋和一台PlayStation。希望距離聖誕節的日子能過得快一點，這樣你就能早點來我家拜訪我。」

除玩具與電子產品外，不少孩子也在信中表達對和平、家人健康與家庭和諧的期盼。來自布蘭登堡邦（Brandenburg）的8歲女孩伊莉莎（Elisa）說：「希望能和爸爸一起拼樂高、聖誕節能下雪，冬天有很多陽光、家人身體健康，還有家人不要吵架。」

德國聖誕郵局的歷史可追溯至1984年，根據德國郵政官網介紹，當年有兩名分別來自柏林與薩克森邦的孩子，將信寄到Himmelpfort分局，指定要給「住在Himmelpfort的聖誕老人」。

郵局員工不忍將信退回，決定假扮聖誕老人親自回信，後來「Himmelpfort聖誕老人會回信」的消息在孩子間傳開，隔年寄往Himmelpfort的聖誕信件增加至75封，開啟這項延續至今的傳統。

隨著寄信人數逐年增加，1990年代12月的高峰期，一天可收到2千封來信，德國郵政自1995年起於聖誕節期間加派人手與志工，協助Himmelpfort分局處理回信，確保每一位寫信的孩子都能收到回覆。

目前德國共有7間由德國郵政正式指定的聖誕郵局，分別位於Himmelstadt（天堂之城）、Engelskirchen（天使的教堂）、St.Nikolaus（聖尼古拉）、Nikolausdorf（尼古拉之村）；還有三個地點都稱為「天堂之門」的地區：Himmelpfort、Himmelsthür、Himmelpforten。

被選定的分局多因地名本身帶有「天堂」、「天使」或「尼古拉」等意涵。

德國 郵政 聖誕節

上一則

南韓檢方起訴5名三星電子前員工 涉對中國外洩晶片技術

下一則

莫斯科2員警被炸死 案發現場鄰近俄軍將領遇刺處

延伸閱讀

別白跑一趟 聖誕節這些店家沒營業

別白跑一趟 聖誕節這些店家沒營業
交換禮物、做祝賀影片…營造聖誕歡樂氣氛 手機App包辦

交換禮物、做祝賀影片…營造聖誕歡樂氣氛 手機App包辦
灣區BART便民 聖誕、元旦加開深夜列車 提供停車優惠

灣區BART便民 聖誕、元旦加開深夜列車 提供停車優惠
多數聯邦雇員 12月24、26日加放2天有薪假

多數聯邦雇員 12月24、26日加放2天有薪假

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感