我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人餐館涉藏匿數十名無證客強迫7天無休 ICE突襲

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

中國對部分乳製品徵收臨時高額關稅 歐盟：不合理

中央社布魯塞爾22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲聯盟22日抨擊中國，稱北京對來自歐盟27個成員國的部分乳製品徵收高達42.7%的關稅「不合理」。美聯社
歐洲聯盟22日抨擊中國，稱北京對來自歐盟27個成員國的部分乳製品徵收高達42.7%的關稅「不合理」。美聯社

歐洲聯盟今天抨擊中國，稱北京對來自歐盟27個成員國的部分乳製品徵收高達42.7%的關稅「不合理」。

法新社報導，中國商務部今天表示，根據反補貼調查的初步裁定，將從23日起對原產於歐盟的部分乳製品，徵收21.9%至42.7%的臨時關稅。涵蓋的商品包括新鮮和加工乳酪、凝乳、藍紋乳酪以及部分牛奶和奶油。

這是中國與歐盟在涵蓋食品至電動車等多類商品的貿易爭端中的最新進展。

歐盟執委會（European Commission）貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）今天表示：「我們的評估是，這項調查建立在存疑的指控和不足的證據之上，因此這些措施是不合理且無必要。」

他指出，自中國啟動乳製品調查以來，歐盟已在世界貿易組織（WTO）採取行動，並將評估最新措施是否符合WTO規則。

他說：「我們正在採取一切必要行動，捍衛歐盟酪農和出口商，以及共同農業政策（Common Agricultural Policy），抵制中國不公平使用貿易救濟工具。」

根據歐盟執委會數據，歐盟國家去年向中國出口的乳製品超過16億歐元，出口金額較2022年創下的逾20億歐元高點有所回落。

歐盟 關稅 WTO

上一則

以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請

下一則

德國聖誕市集汽車衝撞陰影猶在 網路流竄大量假訊息

延伸閱讀

中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅

中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅
追美趕中…日本砸190億美元打造AI大模型

追美趕中…日本砸190億美元打造AI大模型
川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」
動用俄資產破局 歐盟拍板2年舉債900億歐元援烏

動用俄資產破局 歐盟拍板2年舉債900億歐元援烏

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達