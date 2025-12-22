我的頻道

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

CBS「60分鐘」揭監獄內幕播出前遭撤…今日你應知道5件事

發文威脅國防部放置炸彈 20多歲韓男被捕

中央社首爾22日專電
韓國一名20多歲男性因上傳威脅在國防部放置炸彈的文章，今天在光州遭到警方逮捕，當局並未在國防部發現疑似炸彈物體。

光州西部警察署今天表示，這名涉嫌上傳威脅文章的20多歲男性A某，21日晚間9時30分左右，在光州西區一家網咖以「已在大韓民國國防部設置爆破物」為題發文，文中表示會在23日下午6時引爆炸彈。

警方搜索後，並未在國防部發現疑似為炸彈的物體；隨後根據發文者的IP地址鎖定嫌犯身份，在A某家中將他逮捕。

韓聯社報導指出，除了國防部外，Kakao、Naver、KT及三星電子等韓國大型企業，近期不斷收到炸彈威脅。警方表示，21日晚間在Kakao客服中心告示欄上，出現了聲稱在Kakao板橋總部大樓放置炸彈的文章。

發文者自稱「李在明總統」，威脅將在22日引爆炸彈。警方根據IP地址追蹤發現發文地點在義大利，懷疑可能是透過VPN發文。多方考慮下，警方認定這篇文章很高機率並非事實，並未派遣特工隊前往Kakao總部搜索，但加強周邊巡邏。

Kakao在本月15、17及18日接連收到炸彈威脅，但目前並無實際事故發生。

