守護葡萄酒文化資產 瑞士國會挺酒農度過難關

瑞士的葡萄酒製酒文化與餐飲發展、節慶與地方發展相連，具有文化與社會功能。維護酒業不再僅是保護農業，而是保護在地文化。圖為秋日瑞士瓦萊州酒莊。中央社

瑞士 本土葡萄酒近年受到健康意識提升，以及進口葡萄酒大量湧入影響，消費持續下降，酒農處境艱難。瑞士上議院近日表決通過「支持為葡萄酒進行公共宣導」，強調酒莊存續與瑞士的農業景觀、地方文化與傳統密不可分。

瑞士琉森日報（Luzerner Zeitung）報導，瑞士葡萄酒農協會（SBV）主席、同時也是國會議員的麥爾（Andreas Meier）指出，對瑞士消費者而言，外國葡萄酒價格低廉、選擇眾多，對本土酒形成強烈競爭。瑞士葡萄酒商與酒農普遍認為，本土葡萄酒本就比進口酒昂貴，若再因健康因素進一步限制酒精消費，將使銷售更加困難。

報導指出，瑞士社會近年對葡萄酒的討論，源自2024年世界衛生組織（WHO ）提出酒精危害健康的呼籲，瑞士公共健康團體亦公開要求政府限制酒精消費。官方數據顯示，瑞士人均酒精消費量持續下降，年輕世代尤其明顯。

據報導，麥爾指出，瑞士葡萄酒產業正面臨嚴峻挑戰，多數酒農為小農家族型態經營，難以承受長期銷售下滑。市場競爭激烈、成本上升，以及氣候變遷 帶來的不確定性，都使酒農承受巨大壓力。同時，消費者逐漸轉向「少量、重質」的飲酒模式，進一步壓縮市場空間。

本週國會討論中，主要政黨不分左右派皆肯定酒農生存與葡萄酒文化的重要性。左派的綠黨認為，葡萄酒與烈酒不應一概而論，前者多與餐飲文化、節慶與地方發展相連，具有文化與社會功能；右派的瑞士人民黨則指出，過度管制葡萄酒銷售將削弱本地農業，反而讓進口酒擴大市占。

上議院最終以31比15票通過支持「為葡萄酒進行公共宣導」的主張，使葡萄酒不再僅被視為酒精飲品，而是一項值得保護的文化。

新蘇黎世報（NZZ)引述分析人士指出，現任經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）出身葡萄酒農，國會此次表決亦顯示，葡萄酒農在政壇具備相當影響力。

記者走訪蘇黎世一家餐廳，業者坦言，因價格優勢，以及種類繁多，外國葡萄酒確實在酒單上占比較高；在聖誕消費高峰期，進口酒品可提高營業額。