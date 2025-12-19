阿桑吉檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭

我的頻道

中央社斯德哥爾摩19日專電
維基解密創辦人阿桑吉。路透
維基解密創辦人阿桑吉。路透

維基解密創辦人阿桑吉17日向瑞典當局檢舉，諾貝爾獎基金會涉嫌協助戰爭罪等罪行。他認為諾貝爾獎基金會違反諾貝爾遺囑頒發和平獎給委內瑞拉反對派領袖馬查多，也知悉若將獎金給支持美國對委國動武的馬查多，將促成美國對委國的國際犯罪行為。

維基解密創辦人阿桑吉17日向瑞典經濟犯罪局 （Swedish Economic Crime Authority）、戰爭犯罪局（Swedish War Crimes Unit）檢舉30名諾貝爾獎基金會領導階層等相關人士，頒發諾貝爾和平獎給馬查多（Maria Corina Machado），涉嫌嚴重挪用資金罪、協助戰爭罪與反人類罪，以及資助侵略罪。他呼籲瑞典當局應該對此進行調查，並暫停發放獎金給馬查多。

維基解密（WikiLeaks）17日在社群平台X上發表聲明，創辦人阿桑吉（Julian Assange）認為諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）利用和平獎作為戰爭工具。

聲明中表示，諾貝爾獎的創辦人艾佛瑞德•諾貝爾 （Alfred Nobel）在1895年的遺囑中特別聲明，和平獎應該頒發給對人類極大利益有貢獻，並為促進各國之間的兄弟情誼、廢除或減少常備軍，以及召開並推動和平大會所做出最重要或最卓越貢獻的人。

阿桑吉認為，雖然這是挪威遴選委員會做出的政治性決定，但瑞典基金管理人並不會因此就沒有受託責任，任何違背諾貝爾遺囑的資金撥付，均構成對該基金的挪用。

阿桑吉向瑞典經濟犯罪局、戰爭犯罪局提出檢舉，認為這些人透過嚴重的犯罪行為將和平的工具轉用為戰爭的工具，被檢舉人包括諾貝爾獎基金會的主席衛丁（Astrid Söderbergh Widding）與執行長華內（Hanna Stjärne）。

他認為這些人違反信用、嚴重挪用資金，將1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元）的獎金頒發給馬查多，馬查多過去與現在的行為都跟諾貝爾的遺囑不符。

他也指控諾貝爾獎基金會涉嫌協助戰爭罪，包括侵略罪與反人類罪。理由在於，被告明知馬查多煽動並支持美國實施國際犯罪，且已知或理應知悉，撥付諾貝爾和平獎獎金將促成對平民及海上遇難倖存者的非法殺害。

阿桑吉呼籲瑞典當局立即凍結和平獎獎金的發放，並取回和平獎獎牌；對諾貝爾獎基金會背信、涉嫌戰爭罪與反人類罪的個人進行調查；扣押基金會理事會各種會議、通訊紀錄；對基金會主席與執行長等人進行訊問；針對這些罪行進行全面國內調查。

英國衛報（The Guardian）16日報導，馬查多支持美國總統川普加強對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓的舉措，並支持川普涉入加勒比海沿岸國家事務，加上她跟拉丁美洲地區多位右翼領袖關係密切，造成至少3位作家公開杯葛邀請了馬查多的哥倫比亞海伊文學節（Hay Festival）。

諾貝爾獎 瑞典 委內瑞拉

烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪 首次用無人飛機

守護葡萄酒文化資產 瑞士國會挺酒農度過難關

