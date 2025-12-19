我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

大韓商工會議所下月訪中 三星等五大集團掌門人將隨行

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為SK集團會長崔泰源（右）2018年與當時的三星副會長李在鎔（左）一起訪問北韓。路透
圖為SK集團會長崔泰源（右）2018年與當時的三星副會長李在鎔（左）一起訪問北韓。路透

繼今年3月訪美後，大韓商工會議所（KCCI）將於下月率領200人規模的工商代表團對北京進行訪問。代表團將由大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源帶隊，三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬等五大企業掌門人將隨行。

這也是自2019年後，大韓商工會議所時隔7年再次組織大規模工商代表團訪華。分析指出，在全球經濟格局變動及供應鏈重構的背景下，此次高級別、大規模的經濟代表團訪華，預告韓中兩國企業界正積極推動務實合作，共同應對經濟領域的挑戰。

南韓亞洲日報報導，大韓商工會議所和大韓貿易投資振興公社（KOTRA）近期發布代表團招募公告，啟動籌備工作，代表團計畫在北京與中國國際貿易促進委員會（CCPIT）共同舉辦商務論壇並簽署諒解備忘錄（MOU），重點探討製造業創新、穩控供應鏈、服務與內容產業合作方案等。

2019年代表團訪陸時，除時任大韓商工會議所會長的鬥山集團前會長朴容晚外，主要集團多派出CEO級別高管為代表。而本次則由各集團最高掌門人親自出訪，顯示出南韓經濟界對此訪的高度重視。今年10月，崔泰源訪陸期間與大陸政經界人士相繼會面，為此次訪問進行鋪墊。

崔泰源帶領工商代表團今年3月訪美，並與多位川普政府高層開會。崔泰源會後表示，由於全球的地緣政治和貿易風險，已超出南韓所能掌控的範圍，因此呼嘯重新評估並改變過去以韓國製造然後出口的經濟成長模式。

南韓 供應鏈 川普

上一則

普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

延伸閱讀

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」
三星、SK集團等南韓各大企業 加大國內投資

三星、SK集團等南韓各大企業 加大國內投資
應李在明要求加碼 三星、現代等財團允諾5年在南韓投資5500億美元

應李在明要求加碼 三星、現代等財團允諾5年在南韓投資5500億美元
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫1個月 選店藏巧思

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫1個月 選店藏巧思

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡