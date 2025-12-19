大韓商工會議所下月訪中 三星等五大集團掌門人將隨行

圖為SK集團會長崔泰源（右）2018年與當時的三星副會長李在鎔（左）一起訪問北韓。路透

繼今年3月訪美後，大韓商工會議所（KCCI）將於下月率領200人規模的工商代表團對北京進行訪問。代表團將由大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源帶隊，三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬等五大企業掌門人將隨行。

這也是自2019年後，大韓商工會議所時隔7年再次組織大規模工商代表團訪華。分析指出，在全球經濟格局變動及供應鏈 重構的背景下，此次高級別、大規模的經濟代表團訪華，預告韓中兩國企業界正積極推動務實合作，共同應對經濟領域的挑戰。

南韓 亞洲日報報導，大韓商工會議所和大韓貿易投資振興公社（KOTRA）近期發布代表團招募公告，啟動籌備工作，代表團計畫在北京與中國國際貿易促進委員會（CCPIT）共同舉辦商務論壇並簽署諒解備忘錄（MOU），重點探討製造業創新、穩控供應鏈、服務與內容產業合作方案等。

2019年代表團訪陸時，除時任大韓商工會議所會長的鬥山集團前會長朴容晚外，主要集團多派出CEO級別高管為代表。而本次則由各集團最高掌門人親自出訪，顯示出南韓經濟界對此訪的高度重視。今年10月，崔泰源訪陸期間與大陸政經界人士相繼會面，為此次訪問進行鋪墊。

崔泰源帶領工商代表團今年3月訪美，並與多位川普 政府高層開會。崔泰源會後表示，由於全球的地緣政治和貿易風險，已超出南韓所能掌控的範圍，因此呼嘯重新評估並改變過去以韓國製造然後出口的經濟成長模式。