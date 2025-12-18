我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前NASCAR賽車手比弗爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

國際刑事法院拒停止調查加薩戰爭罪 美再制裁兩法官

中央社華盛頓18日綜合外電報導
圖為位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）外觀。路透
圖為位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）外觀。路透

以色列要求結束對加薩戰爭罪的調查，日前遭到國際刑事法院（ICC）駁回，美國今天宣布再制裁ICC兩位法官，使得遭川普政府制裁的ICC法官增加到至少8人。

法新社報導，之前就有該案法官與檢察官遭美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）下令制裁。對於最新制裁，魯比歐則表明跟15日的表決有關。

在那次表決中，包括今天被制裁的兩人，多數法官都贊成維持對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的逮捕令。

魯比歐在聲明中表示：「我們不會容忍ICC濫權，侵犯美國與以色列主權，或錯誤將美國及以色列人納入ICC的管轄範圍。…我們將持續對ICC的法律戰與越權行為，作出重大且具體的回應。」

ICC則在聲明中表示，最新制裁是「對一個公正司法機構獨立性的公然攻擊」。

迄今美國總統川普（Donald Trump）的政府已制裁至少8位ICC法官，以及至少3位ICC檢察官，其中包括首席檢察官卡林汗（Karim Khan）。

今天被納入制裁的法官為前喬治亞司法部長洛德奇帕尼澤（Gocha Lordkipanidze）與蒙古國的達木丁（Erdenebalsuren Damdin），制裁內容包括禁止他們入境美國，以及與他們在美國進行財產或金融交易。

洛德奇帕尼澤曾任紐約哥倫比亞大學（Columbia University）兼任教授。

2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列，之後以色列持續猛攻哈瑪斯控制的加薩（Gaza），內唐亞胡與葛朗特被控犯下戰爭罪及違反人道罪。

15日出爐的44頁裁決書維持既有決定，將對以色列在加薩涉犯戰爭罪進行調查。

幾乎所有西方民主國家都支持ICC，但美國與以色列並非ICC締約國。

以色列 加薩 魯比歐

上一則

日本觀光局：中國客增速放緩、總數仍高於去年同期

延伸閱讀

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺
消滅DEI 魯比歐令國務院文件換掉Calibri字體 改回新羅馬體

消滅DEI 魯比歐令國務院文件換掉Calibri字體 改回新羅馬體
魯比歐稱「浪費」下令國務院改掉Calibri字體

魯比歐稱「浪費」下令國務院改掉Calibri字體
魯比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動

魯比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步