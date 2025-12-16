我的頻道

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論說法震撼遺孀與盟友

掃地機器人始祖「iRobot」破產 股票清零 中資接手

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

中央社雪梨16日綜合外電報導
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件，一位商店老闆徒手奪槍制伏歹徒不幸中彈受傷，被外界譽為英雄外，還有一名男子與一對情侶力阻槍手行凶卻被槍殺，其英勇行為同樣令人欽佩。

路透報導，62歲的莫里森（Reuven Morrison）試圖阻止槍手不幸遭槍殺身亡。他的女兒古特尼克（Sheina Gutnick）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）：「他在第一時間就衝出去，設法丟擲磚塊，大聲對著恐怖分子吼叫，保護他的社區。」

社群媒體上流傳的影片可見莫里森英勇的身影。在43歲、育有兩名子女的穆斯林男子阿邁德（Ahmed al Ahmed）從背後衝向其中一名槍手並成功奪走他的槍後，畫面中還可以看到另一名男子追逐歹徒，並朝他丟擲物品。古特尼克表示，這名男子正是莫里森，原籍前蘇聯的莫里森後來遭槍擊身亡。

商店老闆阿邁德則因中彈住院開刀，目前為他設立的公眾募款金額已超過200萬澳幣（約133萬美元）。

莫里森是這起槍擊事件中15名罹難者之一。這起事件也是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。官方表示，行凶的槍手為一對父子，並表示此案正朝針對猶太社群的恐怖攻擊方向調查。

另一對尚未確認身分的情侶，也被拍到為了阻止其中一名恐怖分子疑似遭到槍殺。

經路透查證過的行車紀錄器畫面顯示，一名槍手與一名身穿淡紫色襯衫與短褲的年長男子爭奪一把長管武器，兩人隨後重重跌倒在一輛銀色掀背車後方。

畫面中，這位與一名女子同行的年長男子起身時仍握有武器；另一段無人機拍攝的影片則顯示，這對男女倒臥在車旁、靠近行人天橋處，該地點也是槍手稍後遭警方擊斃之處。

分享行車記錄器畫面給路透的車主珍妮（Jenny）表示：「路旁那位年長男子沒有逃跑，而是直接衝向危險，用盡全力想奪下槍枝，奮戰到生命最後一刻。」

她說：「我從鏡頭裡看到，那位年長男子最後中彈倒下，那一幕讓我心碎。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本周稍早讚揚這些「為了幫助他人而衝向危險」的澳洲人，「這些澳洲人都是英雄，他們的英勇行為拯救了生命」。

澳洲 槍擊 無人機

猶太夫妻與邦代海灘凶嫌搏鬥反遇害 目擊者封他為英雄

猶太夫妻與邦代海灘凶嫌搏鬥反遇害 目擊者封他為英雄

澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

布朗大學槍擊被捕男子證據不足獲釋…今日你應知道5件事

與槍手同名同姓 雪梨巴基斯坦裔男子遭威脅嚇到不敢出門

