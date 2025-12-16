猶太夫妻與邦代海灘凶嫌搏鬥反遇害 目擊者封他為英雄

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
澳洲雪梨邦代海灘14日發生槍擊案，受害者家屬16日在該海灘神情悲痛。路透
澳洲雪梨邦代海灘14日發生槍擊案，受害者家屬16日在該海灘神情悲痛。路透

英國廣播公司（BBC）16日報導，澳洲雪梨邦代海灘14日槍擊案中，一對猶太人夫婦曾試圖抓住一名凶嫌的槍支來阻止他，其中丈夫一度與槍手搏鬥，最後與妻子仍不幸遭到凶嫌殺害，淪為這起槍案前2名遇害民眾。其英勇過程也被行車記錄器拍下，目擊者直呼是「英雄」。

這對夫妻分別是69歲的鮑里斯．葛曼（Boris Gurman）和61歲妻子索菲亞（Sofia）。兩人的家屬聲明，他們勇敢挺身而出保護他人，卻不幸中槍，雖然沒任何事能減輕失去兩人的痛苦，但家屬都對他們的勇敢和無私感到無比自豪，「這充分體現鮑里斯、索菲亞的為人，他們會本能、無私的幫助他人」。

事發時行車記錄器拍下的影片顯示，已退休的葛曼與其中一名持槍凶嫌搏鬥，奪下凶嫌徒武器，隨後兩人都摔倒在路上。葛曼之後起身，似乎用槍打了嫌犯，最後該嫌據信拿了另一把槍，用來殺死兩人。

澳媒報導，葛曼夫妻是這起槍案前2名死者。凶嫌在猶太「光明節」的慶祝活動開槍，已知至少15人遭凶嫌殺害，作案的是一名50歲男子和其24歲兒子，其中父親已遭警方擊殺。

葛曼夫婦家屬聲明，兩人已結婚34年，突然離世令家人心碎；葛曼是一名退休技師，素來以慷慨、沉穩和樂於助人為人所知，索菲亞則曾在澳洲郵政工作，深受同事和鄰里喜愛，他們生前一起過著誠實勤勉生活，是家庭的核心，如今離去留下無法彌補缺憾。

目擊者將葛曼稱為「英雄」。持有上述行車記錄器畫面的女子向路透說，葛曼沒逃跑，直直衝向危險，盡全力試圖奪走槍支，奮鬥到最後，「我能從攝影機裡看到那位老人最終中槍倒地。那一刻讓我心碎」。

另一名自稱目擊者告訴澳洲9News，葛曼已盡力，需要讓他的家人知道，「每個人都需要知道他的事蹟，因為那是在槍案的最初階段。他把自己置於危險。當時子彈已在橫飛，但他仍然挺身直面危險」。

這起槍案中，另有一位菸草專賣店老闆阿邁德徒手奪槍制伏歹徒，被譽為英雄。他的移民律師伊薩告訴「雪梨晨驅報」，阿邁德左臂約有5處槍傷，恐失去左臂，但阿邁德說並不後悔。

澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

證據轉向…布朗大學槍案關係人獲釋 當局公布兇嫌身影新視頻

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

