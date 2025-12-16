無畏雪梨槍擊 柏林猶太社群光明節悼受難者 德總統1動作受矚

我的頻道

編譯中心╱綜合15日電
德國總統史坦麥爾（右四）攜太太出席柏林的猶太光明節點燈儀式，與猶太拉比共同點燃燭火，表達對猶太社群的支持。(中央社)
德國總統史坦麥爾（右四）攜太太出席柏林的猶太光明節點燈儀式，與猶太拉比共同點燃燭火，表達對猶太社群的支持。(中央社)

柏林猶太社群14日無畏恐懼，在澳洲雪梨猶太節日活動的同一天，如期舉辦光明節慶典，以祈禱與點燈儀式悼念雪梨遇害者，向外界傳達以光明照耀黑暗訊息；德國總統史坦麥爾也赴現場表達支持。

夜幕降臨，雲梯車緩緩升起，猶太拉比（猶太教智者、老師與精神領袖，地位尊崇，負責主持猶太教儀式）手持火炬，在眾人注視下點亮高達10公尺的燭台，柏林今年為期八天的光明節（Chanukka），在點下第一道燭火後正式展開。

光明節為紀念西元前2世紀猶太人收復耶路撒冷第二聖殿後，原本僅夠燃燒一天的燈油奇蹟般持續八天的典故，後世在節日期間每天點燃燭火，象徵希望不滅。

2004年起，德國猶太社群每年都會在柏林重要地標布蘭登堡門前，舉行光明節點燈儀式，然而，這次澳洲雪梨卻傳出造成多人死傷的槍擊事件，為往年歡快的慶祝活動蒙上一層陰影。

主辦單位查巴德柏林主席、拉比泰希塔爾在點燈儀式上首先哀悼雪梨受難者。他致詞時一度哽咽，表示一名在雪梨遇害的拉比是他的私人朋友，好友只是希望在光明節為澳洲猶太社群帶來善意與正向力量，卻不幸喪命。

泰希塔爾說，光明節第一夜原本應是充滿喜悅的時刻，儘管遭逢悲傷與震撼，但猶太社群不會因此被擊倒。

參與點燈儀式的柏林居民吉妮亞坦言，得知雪梨發生槍擊事件後有落淚，也曾擔心安全風險，原本計畫與孩子一同參加其他猶太慶祝活動，最後仍選擇獨自前來布蘭登堡門前，為受難者祈福。

德國總統史坦麥爾也出席布蘭登堡門前的點燈儀式，與泰希塔爾共同點燃火炬，表達對猶太社群的支持。

14日下午總理梅爾茨則在社群平台X發文，譴責雪梨槍擊猶太社群事件是「對共同價值的攻擊」，呼籲對抗反猶主義。

澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生槍擊案，已釀成包含槍手的16人喪生、42人受傷。有一名罹難者是10歲幼童，最年長的是87歲。其中一名罹難者克萊特曼是二戰大屠殺倖存者，事發時他在海灘上為了保護妻子中彈身亡。克萊特曼與妻子樂麗莎多年來，每年都會參加當地的光明節慶祝活動。

警方已證實槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來，最為嚴重的大規模槍擊案，這起槍擊案目前定調為鎖定雪梨猶太社群的恐攻。

這對父子分別為50歲的阿克拉姆與24歲的納維德，阿克拉姆已被警方當場擊斃。槍手矢言效忠IS，不過澳洲總理艾班尼斯強調，槍手屬「孤狼」犯案，既無與其他人共謀的證據，也沒有證據顯示他們是某組織的成員。

位於國會大廈旁的布蘭登堡門為柏林重要地標，12月除了可以在門前看見耶誕樹，也會在...
位於國會大廈旁的布蘭登堡門為柏林重要地標，12月除了可以在門前看見耶誕樹，也會在猶太光明節期間，設立大型燭台，同慶猶太社群的重要慶典。(中央社)

