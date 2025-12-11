越南河內霧霾嚴重 明年7月起管制機車進入市中心

越南首都河內籠罩在有毒霧霾已超過1周。圖為11日整座城市的天際線幾乎被遮蔽。路透

越南 首都河內籠罩在有毒霧霾已超過1周，整座城市的天際線幾乎被遮蔽，居民更出現呼吸困難症狀，當局宣布2026年7月起在部分時段管制燃料機車進入市中心，試圖改善空氣污染。

法新社報導，瑞士 空氣品質追蹤平台IQAir的報告顯示，人口多達900萬的河內今天上午在全球空污最嚴重城市中排名第二，僅次於印度 新德里（New Delhi），不過河內空氣品質到了下午已稍微改善。

根據IQAir，河內空氣中的致癌物質細懸浮微粒（PM2.5）濃度遠高於世界衛生組織（WHO）建議的每日暴露標準。

河內地方政府今天發布行政命令呼籲民眾減少外出，並表示若空污情況惡化，學校可選擇停課。

該行政命令也指示相關單位加強查緝廢棄物非法焚燒，並針對工地採取揚塵防制措施，包括出入工地的卡車需蓋防塵布，和灑水防止塵土及細懸浮微粒飛揚。

專家表示，造成河內空污的主因包含城市許多地方正在施工，以及大量汽機車每天在市區排放廢氣。河內以北的燃煤電廠和焚燒農業廢棄物造成的排放，導致河內空污問題惡化。

河內居民鄧瑞表示：「政府只是紙上談兵，迄未看見什麼實際成效，整座城市依然充斥有毒的空氣。」

她今天告訴法新社，「最近幾天我走在街上感覺呼吸困難」，並補充說她已經購買2台空氣清淨機回家使用。