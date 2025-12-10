我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入劫持全家 為這物品

送禮、開派對…好市多7款人氣聖誕餅乾 節日必買

歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

中央社北京10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國歐盟商會10日表示，歐洲企業正加速推動供應鏈多元化，降低對中國供應鏈的依賴。美聯社
中國歐盟商會10日表示，歐洲企業正加速推動供應鏈多元化，降低對中國供應鏈的依賴。美聯社

中國歐盟商會今天表示，歐洲企業正加速推動供應鏈多元化，降低對中國供應鏈的依賴。北京當局推行自給自足和出口管制，加劇全球貿易不確定性。

路透報導，中國11月貿易順差首度突破1兆美元，對歐洲、澳洲及東南亞出口激增，此前美國課徵關稅，激化因貿易失衡而發生的外交緊張。中國11月對美國出口量年減29%，對歐盟出口則年增14.8%。

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）發表報告指出，歐盟與中國的貨櫃貿易失衡已從2019年的1比2.7，擴大到目前的1比4。中國長期通縮以及人民幣對歐元貶值，加劇歐盟的貿易困境。

此外，這份報告還提及，北京對稀土和關鍵材料實施廣泛出口管制，已「使歐洲企業陷入危機狀態」，部分企業甚至傳出停產，損失達數百萬歐元。

這份報告指稱，因此過去兩年期間，超過70%的在中國歐洲企業重新檢視供應鏈策略，其中逾1/4企業選擇擴大在中國生產，另有10%的企業正在中國以外地區建立替代供應鏈。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將於下月提出強化歐盟產業的提案，要求優先採購本地製造商品，以降低對中國進口的依賴。

歐盟 供應鏈 東南亞

上一則

26年前扮飲料推銷員殺同學妻「想讓他知道獨自育兒辛苦」

下一則

墨西哥眾院通過對中國商品加關稅 法案送參院審議

延伸閱讀

Google涉用網路內容訓練AI 歐盟再啟動反壟斷調查

Google涉用網路內容訓練AI 歐盟再啟動反壟斷調查
歐盟再度放寬永續法規門檻 多數企業可望豁免

歐盟再度放寬永續法規門檻 多數企業可望豁免
歐盟理事會與歐洲議會達協議 將放寬2項企業永續法規

歐盟理事會與歐洲議會達協議 將放寬2項企業永續法規
不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國