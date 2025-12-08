敘利亞推翻阿塞德滿周年 總統夏拉籲全民團結重建國家

我的頻道

中央社大馬士革8日綜合外電報導
敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa，圖）8日在慶祝長期執政者阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻屆滿1週年的活動上發表演說。路透
敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在慶祝長期執政者阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻屆滿1週年的活動上發表演說，呼籲全體民眾團結努力重建國家。

法新社報導，敘利亞經歷近14年內戰後，夏拉的伊斯蘭主義團體帶領的聯盟去年11月底發動閃電攻勢、12月8日奪下首都大馬士革，終結阿塞德家族超過半世紀的鐵腕統治。

敘利亞民眾今年11月底開始慶祝推翻阿塞德政權的攻勢滿週年，並以今天在大馬士革舉行的閱兵及夏拉演說等活動達到高峰。

夏拉在大馬士革知名的奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque）進行的黎明祈禱結束後發言，且如同他1年前進入大馬士革一樣身穿軍裝。

根據敘利亞總統府聲明，夏拉讚揚去年攻入大馬士革的戰士「所做的犧牲及展現的英勇」，還說「為了建立1個強大的敘利亞、鞏固國家穩定、守護主權及實現1個讓人民的犧牲值得的未來，現階段必須全民努力團結」。

夏拉已告別他個人的聖戰士歷史，並已努力恢復敘利亞的國際地位，促使制裁鬆綁。

然而，若要確保敘利亞安全無虞、重建支離破碎的國家體制、重獲人民信任及維持全國團結，夏拉仍面臨一些重大挑戰。

在敘利亞少數族群阿拉維派（Alawite）和德魯士族（Druze）聚居的心臟地帶發生的派別間流血衝突，以及以色列持續的軍事行動，都令敘利亞脆弱的國家轉型不穩。

敘利亞 大馬士革 阿塞德

