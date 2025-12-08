我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑戰Netflix 派拉蒙砸779億發動「敵意收購」華納

社安金混淆「超額付款」她被追討6.3萬

日本青森外海7.5強震寒夜來襲 民眾驚恐避難

中央社東京9日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張由共同社拍攝的照片顯示，8日地震中掉落的書架和文件散落在共同社函館分社大樓內。（路透）
這張由共同社拍攝的照片顯示，8日地震中掉落的書架和文件散落在共同社函館分社大樓內。（路透）

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。接近半夜突如其來的劇烈搖晃，讓許多民眾在嚴寒天氣中趕往避難所。社群媒體X不斷出現超商貨品掉落滿地、路面龜裂等災情。

共同社、朝日新聞報導，遭遇深夜大地震與海嘯警報的青森縣、北海道和岩手縣居民，在接近攝氏零度的刺骨寒風中被迫避難，許多民眾驚恐不已。

在太平洋沿岸的青森縣八戶市，一名40多歲男性回憶說，「當時睡到一半，突然感覺像是從下往上猛推的搖晃，之後又持續上下左右地搖動」。

一位商務旅館的男員工指出，「左右搖晃大概持續30秒，桌子的抽屜被震到打開，物品掉落。客人原本先疏散到戶外，但因為發布了海嘯警報，又改到頂樓避難」。

八戶市一名便利商店女店員表示，「強烈的左右搖晃持續了3、4分鐘左右，站都站不穩。不知道何時結束，真的非常可怕」。店內貨架倒下，酒類與冰箱裡的瓶子砸在地上，碎了滿地，地板到處淹水。她還說，「店裡一片混亂，不知道該從哪裡開始整理」。

家住青森縣三澤市的「朝日新聞」記者描寫，地震發生當下，緊急地震速報剛響起，隨即出現像是從下往上猛推的強烈搖晃，伴隨巨大地鳴聲，建築物發生巨大聲響、掛在牆上的時鐘掉落，廚房也傳出物品掉落在地的聲響。

搖晃剛停下不久，立刻出現下一波搖晃。過了一會兒，海嘯警報聲接著響起，餘震不斷。

日本電視台報導，位於八戶市的一家旅館，據稱大浴場裡的水因為巨大晃動，水幾乎要濺到天花板。

海嘯 地震 日本

上一則

日本青森縣外海7.6地震 造成4人受傷 2700戶停電

延伸閱讀

日本青森縣外海7.6地震 造成4人受傷 2700戶停電

日本青森縣外海7.6地震 造成4人受傷 2700戶停電
日本青森縣外海7.6地震 核能設施無異常

日本青森縣外海7.6地震 核能設施無異常
日本青森縣外海7.6地震 第一波海嘯抵達

日本青森縣外海7.6地震 第一波海嘯抵達
日本北海道發生規模7.6地震 台氣象署緊急發布海嘯消息

日本北海道發生規模7.6地震 台氣象署緊急發布海嘯消息

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人