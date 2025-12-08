我的頻道

川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

日本青森縣外海7.6地震 第一波海嘯抵達

日本青森縣外海7.6地震 核能設施無異常

中央社東京8日專電
日本青森縣東方外海8日晚間11時15分（美東時間早上9時15分）發生規模7.6地震。圖為日本北海道函館市共同社函館分社內，書架在地震中倒塌，文件散落一地。路透
日本青森縣東方外海8日晚間11時15分（美東時間早上9時15分）發生規模7.6地震。圖為日本北海道函館市共同社函館分社內，書架在地震中倒塌，文件散落一地。路透

日本青森縣東方外海今天晚間11時15分（美東時間早上9時15分）發生規模7.6地震，目前核能設施均沒有異常。官房長官木原稔晚間召開臨時記者會，呼籲民眾警戒餘震，隨時留意最新資訊並採取行動。

根據日本原子力規制廳，經確認包括青森縣東通村的東通核電廠、宮城縣女川町與石卷市的女川核電廠、福島縣大熊町與雙葉町的福島第一核電廠、青森縣陸奧市的再處理燃料儲備中心，目前均沒有異常。

木原稔晚間召開記者會表示，政府正在掌握各地受災情況，並與地方自治體保持密切聯繫，由警察、消防、自衛隊與海上保安廳等機關為中心，全力以「生命救援」為最優先目標，致力推動各項災害應變工作。

他表示，呼籲國民持續警戒未來可能發生震度6強地震，住在震度較強地區的民眾，務必密切留意電視、廣播與網路等最新資訊並採取行動。

目前部分太平洋沿岸地區已經觀測到40、50公分高海嘯，但專家指出，海嘯會一波接一波，後續可能更大，呼籲已經前往避難的民眾，繼續停留在確定安全的地點，不要返回海岸。

此外，受到地震影響，JR東日本表示，東北新幹線福島站至新青森站區間的下行列車，有3班列車停駛中。

核電廠 地震 日本

