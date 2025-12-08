羅浮宮工會下周發動輪流罷工 抗議人力短缺設施老化

我的頻道

中央社巴黎8日綜合外電報導
巴黎羅浮宮博物館的工會宣布，將於下周發動輪流罷工。路透
巴黎羅浮宮博物館的工會宣布，將於下周發動輪流罷工。路透

巴黎羅浮宮博物館的工會今天宣布，因工作條件問題，將於下周發動輪流罷工，讓這個本已備受打擊的文化機構雪上加霜。

法新社報導，這項公告出現在羅浮宮坦承11月底發生重大漏水事件的隔天，同時距離該館永藏展區的法國王冠珠寶失竊、讓館方顏面掃地的竊案近兩個月。

在這兩起事件之間，羅浮宮還因擔心天花板安全，臨時關閉過一個收藏古希臘陶器的展廳。

CFDT工會代表波德（Valerie Baud）向法新社表示，CGT、Sud與CFDT三大工會宣布，經約200名員工出席的員工會議全票通過，將自15日起發動輪流罷工。

若羅浮宮2100名員工大多響應，該館有可能在聖誕假期前夕關閉，屆時巴黎將湧入大批節慶遊客。

今年6月16日，羅浮宮也曾因畫廊導覽員、售票員及保安人員自發罷工，抗議人力短缺與擁擠問題，被迫暫時關閉。

三大工會今天也聯名致函文化部長達提（Rachida Dati），指出羅浮宮部分展區經常因「人手不足、技術故障及館舍老化」被迫關閉。

根據法新社取得信件副本，工會表示：「現在，民眾僅能有限接觸藝術品，參觀動線也困難重重。參觀羅浮宮已變成真正的障礙賽。」

羅浮宮副館長史坦巴克（Francis Steinbock）昨天則表示，供暖和通風系統內一個閥門未關，導致埃及館約300至400份期刊、書籍及文件受損。

史坦巴克補充說，遭損毀的館藏可追溯至十九世紀末至二十世紀初，是「極為有用」但「並非僅有」的文獻。

10月19日，4名歹徒大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便搶走價值約1億200萬美元的珠寶，隨後騎機車逃逸。

這起事件凸顯羅浮宮重大安控漏洞，也讓政府任命的館長戴卡赫（Laurence des Cars）承受更大壓力。

她形容這是「對我們造成的巨大創傷」。

戴卡赫與工會早在竊案發生前已多次警告，館內管理狀況與維護龐大博物館的成本已成隱憂。

收藏達文西名畫「蒙娜麗莎」的羅浮宮，去年吸引870萬人次參觀。

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包 天花板漏水釀400件資料受損

17元→22元…羅浮宮門票又漲了 非歐盟遊客要付32歐元

羅浮宮門票變貴 明年針對外國遊客漲價45%

巴黎羅浮宮驚天珠寶竊案 法國再逮捕4嫌

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

