莫迪會晤普亭強調兩國友誼 關鍵議題無實質進展

中央社新德里5日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi，右）5日在新德里與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）會晤。歐新社
印度總理莫迪（Narendra Modi，右）5日在新德里與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）會晤。歐新社

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在新德里與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤，儘管雙方強調兩國有堅定的友誼與合作關係，但在能源、國防等外界關注的重要議題上，兩國協商卻沒有太多實質的進展。

普亭昨天晚間抵達新德里，短暫停留訪問後，今天晚上就會離開印度。

莫迪和普亭一起出席聯合記者會時表示，25年來，普亭讓兩國關係不斷深化，在世界各地的人們面對各種挑戰和危機之際，印度和俄羅斯的友誼始終堅定不移，「我們的關係是建立在相互的尊重、深厚的信任上，因此經得起時間考驗」。

莫迪提到，印度和俄羅斯都盼望兩國經濟合作能再提升到新的高度，雙方已就2030年前的經濟合作計畫達成協議，將讓兩國貿易和投資更加多元化、平衡、永續。

在進行這趟為期兩天的國是訪問前，普亭接受俄羅斯媒體訪問時表示，儘管幾十年來，世上很多事都變了，但俄羅斯與印度的友誼卻日益穩固。

即便印度與俄羅斯都強調彼此的友誼深厚、合作緊密，但對於普亭這次到訪印度前，外界就十分關注的議題，包括印度是否會繼續向俄羅斯購買石油、印方是否能從俄國購買更多S-400防空飛彈系統等議題，目前都沒有答案。

美國因為印度購買俄羅斯石油，對印度商品加徵25%的關稅，讓印度銷往美國的商品，被課徵一共50%的高額關稅。在美方施壓下，印方雖稱「維護消費者的利益，始終是首要考量」，卻也開始向南美洲國家蓋亞那（Guyana）購買原油。

普亭對此表示，作為強化與印度間雙邊關係的一環，俄羅斯保證會不間斷地提供能源供應給印度，他說：「俄羅斯會是印度石油、天然氣、煤炭等能源可靠的供應國，我們準備為經濟不斷成長的印度提供不間斷的能源供應。」

即便如此，根據今天印度政府提供的資料，兩國在石油等能源採購問題上的討論，並沒有實質進展。

另外，在普亭到印度訪問前，印度媒體曾報導，印方有意添購俄製S-400防空飛彈系統，俄羅斯也有意向印方推銷俄製第5代匿蹤戰機蘇愷-57（Su-57）戰機。

但根據印度政府今天提供的資料，兩國並未在國防採購上談妥正式協議。

