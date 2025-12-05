日本再致函聯合國 就高市早苗涉台答辯駁中方主張

我的頻道

中央社紐約4日綜合外電報導
日本常駐聯合國代表山崎和之。路透
日本常駐聯合國代表山崎和之再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表傅聰二度要求日相撤回涉台國會答辯一事，指該主張「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。

共同社報導，山崎和之今天針對中國1日遞交聯合國的最新信函提出反駁，重申日本自二次世界大戰（World War II）結束後一直遵守國際法，積極為國際和平與繁榮做出貢獻。

山崎指出，正如中國11月21日致函聯合國的最初信函一樣，「其主張與事實不符、缺乏根據，完全無法接受」。

日本首相高市早苗11月7日在日本眾議院答詢時表示，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別具體情況。之後中國加強抨擊高市早苗。

傅聰在他致古特瑞斯（Antonio Guterres）第二封信函中示警，「國際社會必須高度警戒日本擴張軍事能力和復興軍國主義的野心」，這封信函隨後分送所有聯合國會員國。

山崎在最新一封反駁書中指出，「日本認為看法分歧應透過對話解決，這正是『聯合國憲章』精神的核心。日本將持續冷靜應對」。

傅聰11月21日致函古特瑞斯，就高市早苗「涉華錯誤言行」闡明中國政府立場。信中表示，高市早苗在國會答詢時公然發表「涉台露骨挑釁言論」，這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

信中表示，在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不撤回「錯誤言論」，中方對此強烈不滿、堅決反對。

山崎11月24日向古特瑞斯提交反駁書，指出「中國的主張不符合事實，缺乏依據」。

