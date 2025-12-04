川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

我的頻道

中央社華盛頓4日綜合外電報導
川普（Donald Trump，中）4日在華府接待民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi，右）以及長期執政的盧安達總統卡加米（Paul Kagame，左）。路透
美國總統川普今天與盧安達及剛果民主共和國的總統簽署和平協議。然而民主剛果東部發生的最新暴力事件，令外界懷疑這份協議能否終結非洲歷時最長的戰爭之一。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天在華府接待民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）以及長期執政的盧安達總統卡加米（Paul Kagame）。川普表示，美國同時也與這兩國簽訂關鍵礦產協議。

川普在協議簽署儀式後表示：「我認為這會是個偉大的奇蹟。」這場儀式在舊稱美國和平研究所（USIP）的唐納．J．川普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace）進行。

談到兩位非洲領袖，川普補充道：「他們花了很多時間彼此殺戮，現在他們將花費許多時間擁抱、牽手，並像其他國家一樣，善用美國的經濟機會。」

然而兩位非洲領袖的說法較為謹慎。現在民主剛果東部的戰鬥還在持續中，且最近幾週，當地武裝團體「3月23日運動」（M23）在面對民主剛果部隊時占了上風，而聯合國（UN）稱M23有盧安達在背後撐腰。

卡加米表示：「未來的道路必然有起伏，這一點毋庸置疑。」齊塞克迪則稱這是「一條新道路的起點、一條費力的道路」。

民主剛果東部衝突已持續數十年，造成數十萬人喪生。川普曾自豪宣稱1月重掌白宮以來已終結8場戰爭，其中就包括民主剛果的衝突。

川普今天還說，最新協議將為美國獲取兩國的關鍵礦產鋪路。動亂頻仍的民主剛果東部尤其蘊藏大量現代科技如電動車等所需的關鍵材料。

川普說：「我們會開採一些稀土，大家都會賺大錢。」

5個多月前，盧安達及民主剛果的外交部長也曾與川普會面，並宣布另一項終結衝突的協議。

