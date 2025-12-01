我的頻道

衛報評論:川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台更危險

香港火災揭大廈多處未達阻燃標準…今日你應知道5件事

民主剛果宣布：最近一波伊波拉疫情結束 至少奪34命

中央社金夏沙1日綜合外電報導
儘管疫苗與治療近年已有進步，伊波拉病毒仍常常致命。過去50年來，它在非洲已奪走1.5萬條人命。路透
儘管疫苗與治療近年已有進步，伊波拉病毒仍常常致命。過去50年來，它在非洲已奪走1.5萬條人命。路透

剛果民主共和國（DR Congo、簡稱民主剛果）衛生當局今天宣布，該國近期爆發的伊波拉（Ebola）病毒感染流行已經結束。自今年8月以來，這波疫情至少造成34人死亡。

法新社報導，儘管疫苗與治療近年已有進步，伊波拉病毒仍常常致命。過去50年來，它在非洲已奪走1.5萬條人命。

民主剛果最嚴重的一次疫情發生在2018至2020年，期間有3500人感染，其中近2300人死亡。

國家公共衛生研究院（INSP）院長卡扎迪（Dieudonne Mwamba Kazadi）在金夏沙（Kinshasa）舉行正式儀式前表示，疫情「實際上已結束」。

卡扎迪說，53例確診病例中至少有34人死亡，另有11起死亡案例疑似由病毒造成，可能使死亡總數達到45人。

民主剛果1976年首次發現伊波拉病毒，當時該國名稱為薩伊（Zaire），迄今已爆發16次疫情。

最近這波疫情於今年8月20日在中部開賽省（Kasai）爆發，當時一名34歲的孕婦被送至醫院治療。民主剛果政府在9月初正式宣布疫情爆發。

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

