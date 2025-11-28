東南亞洪災逾300人罹難 太平間爆滿出動冷藏貨車暫存

印尼西蘇門答臘省巴東市河岸附近，28日洪水暴發把房屋沖毀。路透

東南亞 連日以來遭遇強降雨，引發嚴重洪災。綜合各國有關當局今天的最新說法，印尼 、泰國 和馬來西亞的罹難總數已經超過300人。

法新社報導，一個熱帶風暴系統在雨季強降雨期間生成，導致這3個國家多地遭到洪水淹沒，居民受困屋頂，許多地方整個社區與外界隔絕。

印尼當局難以抵達蘇門答臘島（Sumatra Island）災情最慘重地區；泰國南部一家醫院則因太平間爆滿，當局被迫引進冷藏貨車暫存遺體。

在印尼西蘇門答臘省（West Sumatra），53歲的米斯尼亞迪（Misniati）回憶與不斷上升的洪水奮戰的可怕經歷說：「我試著衝回家時已經水深及腰，等我到家時，水已經到胸口。我和丈夫一整晚沒睡，得時時注意水勢。」

蘇門答臘當地官員表示，本周洪水和山崩已經奪走至少174條人命，還有近80人失蹤。

泰國南部是受災最嚴重地區之一，合艾市（Hat Yai）居民只能攀附在屋頂上等待救援船艇。

隨著洪水逐漸退去，災情逐漸明朗。泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）今天表示，南部各地已有至少有145人罹難。

死亡人數大多集中在宋卡府（Songkhla）。當地宋卡王子大學附設醫院（Songklanagarind Hospital）人員指出，太平間已再無空間，只能靠冷藏貨車。

合艾居民描述洪水急速上升。67歲的康班（Kamban Wongpanya）表示自己是靠船隻才得以獲救。他說：「水淹到2樓天花板。」

東南亞雨季經常帶來引發山崩和暴洪的豪大雨，熱帶風暴則加劇這次的災情。

暖化使得空氣含水量增加，帶來更劇烈降雨，溫暖海洋則增強風暴威力。