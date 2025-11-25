中國用旅遊施壓 日媒：重振國旅即可彌補缺口

我的頻道

中央社東京25日專電
外國觀光客愛去的地方之一京都。歐新社
外國觀光客愛去的地方之一京都。歐新社

日本首相高市早苗在國會答詢表示「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，中國政府陸續反制，勸阻中國民眾赴日旅遊。「產經新聞」記者撰文表示，中國用1.7兆日圓旅遊年消費額施壓，只要日本人每年多一次國內旅行，就足以彌補缺口。

「產經新聞」記者皆川豪志指出，根據野村總合研究所估算，中國人不來日本旅遊，會造成日本經濟損失1.79兆日圓（約115億美元）。這雖然不是小數字，但相較大阪關西世博經濟效益的2.9兆日圓，政府經濟政策規模20兆日圓，日本和美國達成關稅協議的對美投資規模80兆日圓（約5500億美元）。以日本經濟整體規模來看，並非不可承受。

他表示，根據觀光白皮書，日本2024年國內消費旅遊總額為34.3兆日圓，其中日本人旅遊（包含住宿與當天來回）占76%（26.1兆日圓），外國人占24%（8.1兆日圓）。

訪日外國旅客中，中國人約698萬人次排名第2，僅次於韓國的882萬人次。中國旅客消費額為1.7兆日圓，居各國之首，但占消費旅遊總額不到5%。換句話說，即使inbound（入境觀光）增加，但日本人依舊是消費主體。

然而，日本國內旅遊人數正在下降，2024年旅遊人次較疫情前的2019年減少8%，僅5.4億人。其中住宿旅行減少5.9%，一日遊減少10.4%。

與過去10年來最多的2017年（6.5億人）相比，年減超過1億人次。另一方面，由於物價與住宿費上漲，人均消費金額上升至約4.7萬日圓（若住宿人均約7.8萬日圓，當天來回人均約2萬日圓）。

皆川指出，以外國旅客人均消費來看，中國人平均消費約24萬3500日圓。依相同算法，台灣人消費17.8萬日圓、韓國10.8萬日圓、美國33萬日圓、澳洲37.9萬日圓。中國人消費額雖偏高，但並非最高。此外，中國人在日本開白牌車、違法經營民宿，「這些錢是否真正進入日本人口袋，也令人存疑」。

他表示，根據觀光白皮書，過去1年至少進行一次住宿旅行的日本人，從10年前的53%降至2024年的49.5%。「換言之，日本國民有6000萬人一年連一次外宿旅行都沒去」，原因包括「工作因素沒辦法休假」、「討厭人多的地方」等。

皆川強調，如果國內旅遊能恢復至2017年水準、增加1億人次，以人均消費4.7萬日圓來計算，就可創造4.7兆日圓旅遊消費額，是中國旅客年消費額的2.7倍。

他表示，如果1億人次太多，退一步只要「一年內完全沒有外宿旅遊」的6000萬人當中40%轉換心態，一年外宿旅遊1次，那就有2400萬人，乘以人均消費7.8萬日圓，可以創造1.87兆日圓收入。即使不住宿，只要日本1.2億人口有7成願意每年增加1次一日遊，也能創造1.68兆日圓旅遊消費。

皆川指出，外國旅客引發的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）已經是老問題，許多日本人只要看到擁擠的狀況就不想去旅行。當然，日本歡迎守規矩的外國旅客，但不守規矩的旅客真的「不必勉強來」。既然中國自己說不來，那就「任由他們吧」。

他呼籲，中國旅客減少確實會衝擊部分觀光業者，但正好成為刺激日本國內旅遊的機會。面對中國威脅，日本更應該保持冷靜，「不如就來一趟京都旅行吧」。

日本 觀光 高市早苗

