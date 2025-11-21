川普和平方案促烏割地 諾獎得主：不以領土換和平

我的頻道

中央社曼谷21日專電
烏克蘭人權律師、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）。美聯社
烏克蘭人權律師、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）。美聯社

川普政府提出的俄烏和平方案中，要求烏克蘭割讓頓巴斯並多年內不爭取加入北約。對此，在曼谷出席論壇的烏克蘭人權律師、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克表示反對，指烏克蘭人渴望和平，但不以領土換和平，並批評人權議題遭忽視。

川普（Donald Trump）政府的28點俄烏和平方案架構涉及烏克蘭割讓領土與限武，正在曼谷參加論壇的2022年諾貝爾和平獎得主、烏克蘭人權組織「公民自由中心」主席馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）今天回答論壇觀眾提問時表示，該方案完全忽視戰爭中最關鍵的「人」以及人權問題。

馬特維丘克多次強調，「烏克蘭人民渴望和平，但不是以占領換取的和平」，並指出，真正的和平不能忽視受害者，包括被非法帶往俄羅斯的逾2萬名烏克蘭兒童、遭拘禁的平民，以及生活在占領區的上百萬人。

她說：「這些人去哪裡了？他們的未來在哪裡？沒有任何計畫能把人置於核心之外。」

依據烏克蘭政府，俄羅斯已非法驅逐或強制遷移超過1萬9500名孩童至俄羅斯和白俄羅斯，違反「日內瓦公約」（Geneva Conventions）。耶魯今年6月估計，實際人數可能接近3萬5000人。

馬特維丘克批評，國際社會過去對俄羅斯侵犯人權的作為視而不見，助長今日的侵略行為，並指，「若未受懲罰，邪惡（勢力）將持續滋長」。

馬特維丘克強調，這項和平方案完全沒有考慮人道主義因素，因為這不僅是討論領土議題，對他們而言，這是關於鄰居、親人、家庭和同胞的事情，因此須將「人」的面向納入和平談判中。

她說：「若和平方案沒有將『人』納入考量，我們將永遠找不到通往永續和平的道路。」

