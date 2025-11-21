我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

COP30直擊／氣候談判終戰 主席微笑比讚、談判代表表達擔憂

特派記者林奐成、洪欣慈／貝倫即時報導
氣候峰會進入最後一天談判，大會主席柯利亞（ André Corrêa do Lago）走進會議室時，還比出「讚」的手勢，似乎對談判很有信心。特派記者林奐成／攝影
氣候峰會進入最後一天談判，大會主席柯利亞（ André Corrêa do Lago）走進會議室時，還比出「讚」的手勢，似乎對談判很有信心。特派記者林奐成／攝影

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）今進入最後一天，藍區會場談判密集展開，各國最高談判代表早上11點進入會議室，就最終協定的草案進行磋商，預料攻防重點是最具爭議性的「脫離化石燃料」議題。記者直擊，大會主席柯利亞（ André Corrêa do Lago）走進會議室時，還面露微笑並比出「讚」的手勢，似乎對談判很有信心。

然而，加拿大談判團成員、同時是環團代表的辛格（ Pratishtha Singh）接受本報訪問時批評，今早公布的新版協定草案完全刪除「化石燃料」字眼，增加氣候資金至3倍的文字也遭到「淡化」，未達公民團體期望，待進一步協商。她認為，目前的協定非常缺乏企圖心，但現在的談判是「最後一搏」，她仍樂觀相信「奇蹟會出現！」

辛格也批評，許多談判都是「躲在門後」進行，不清楚其他國家的具體想法和動作，所以公民團體希望談判增加透明度。本身是印度裔的辛格，也認為各國應該給予發展中國家和其他全球南方國家，更多氣候資金的支持。

哥倫比亞環境部長托雷斯（Irene Vélez Torres）稍早受訪說，關鍵的問題在於峰會談判是共識機制，但現在共識機制卻變成否決權，被擱置、拋棄的都是最有野心的議程，這是方法論問題，「必須思考舉辦像COP這樣的大型峰會真的有意義嗎？」各國代表現在還堅持在這裡，是因為大家仍相信草案還有機會修改，希望主席團能努力爭取轉圜餘地，讓最終協定能真正站在人民這一邊。

氣候峰會 印度 聯合國

上一則

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表

下一則

川普和平方案促烏割地 諾獎得主：不以領土換和平

延伸閱讀

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表
COP30／新版草案刪除「化石燃料」29國怒轟倒退

COP30／新版草案刪除「化石燃料」29國怒轟倒退
白宮：美不參加南非G20正式會談 僅派員交接主辦權

白宮：美不參加南非G20正式會談 僅派員交接主辦權
白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權

白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增