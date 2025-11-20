白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權

我的頻道

中央社華盛頓20日專電
G20峰會本周末將在南非約翰尼斯堡登場。路透
G20峰會本周末將在南非約翰尼斯堡登場。路透

G20峰會將在南非約翰尼斯堡登場，南非表示，美國改變原先抵制峰會的態度，盼以某種形式參與。不過，白宮今天澄清，美方不會出席G20正式會談，僅是派代表到場確認美國將接棒為明年主辦國，在這屆峰會結束時進行交接。

法新社報導，華府先前宣布不會參加22日至23日舉行的20國集團（G20）峰會，原因是美國反對輪值主席國南非所設定的會議優先議題。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天表示，已收到美國通知，「這份通知是關於（他們）改變主意及以某種形式參加峰會」。

對此，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）今天在記者會回應媒體提問表示，美方立場沒有改變，美國不會參加在南非舉行的G20正式會談。

她說，美方派出的代表僅是到場確認美國將成為明年G20會議的主辦國，在這屆峰會結束時進行交接，「他們並非到場參加（G20）正式會談」。

據報導，美國抵制這次G20峰會，與美國總統川普（Donald Trump）之前拒絕派官方代表出席在巴西舉行的氣候峰會COP30如出一轍。

南非將此次G20峰會主題設定為「團結、平等、永續」，重點是透過債務減免、融資措施，以支持開發中國家因應氣候變遷所引發的災害。

川普9月宣布，將在自己位於佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，主辦明年G20高峰會議。

G20含19個成員國，也包括歐洲聯盟（EU）與非洲聯盟（African Union），這些成員輪流舉辦聚焦經濟政策的活動。美國是最具影響力的成員之一。

