韓國渡輪觸礁擱淺 船上267人全員獲救

中央社首爾19日綜合外電報導
一艘韓國渡輪19日晚間觸礁擱淺，當局展開救援。美聯社
12:24PM 更新

韓國海洋警察廳表示，一艘載著267名乘客及船員的渡輪今天在韓國西南部近海觸礁擱淺，所有人員均安全獲救。事故中有5名乘客受到輕傷，無人死亡。

10:39AM／搭載267人韓國渡輪觸礁擱淺 5輕傷

韓聯社報導，據韓國海洋警察廳木浦分部消息，一艘載有267人的渡輪今晚在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁而擱淺。截至目前，共有5人受輕傷，暫無死亡通報。

報導指出，根據海洋警察廳，2萬6546噸級渡輪珍努比亞皇后號（Queen Jenuvia）當時搭載246名乘客和21名船員，從度假勝地濟州島出發，在前往港市木浦途中，於當地時間今晚8時17分發生事故。

截至目前，共有5人受輕傷，暫無死亡通報。事發後，海警緊急出動巡邏艇趕赴現場展開救援，並出動船隻將乘客轉送至專用碼頭。

根據報導，渡輪靠近長山島近海時，在一座無人小島附近觸礁。海警表示，發現船頭有一個破洞，目前尚未偵測到進水。

一艘韓國渡輪19日晚間觸礁擱淺，當局展開救援。圖為搜救人員將獲救者放在擔架上。路...
10:27AM／搭載267人韓國渡輪觸礁擱淺 李在明下令迅速救援

韓國總統府指出，總統李在明下令迅速救援在韓國西南海岸擱淺渡輪上的乘客。韓聯社報導，一艘載有267人的渡輪在長山島近海觸礁擱淺，韓國海洋警察廳正展開救援。

韓聯社報導，目前正在阿拉伯聯合大公國訪問的李在明接獲海洋警察廳通報後，立即聽取有關這起渡輪事故的簡報。

報導指出，這艘韓國渡輪當地時間晚間8時17分許在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁擱淺，船上共載有267人。當地位在首爾以南366公里處。

總統府在新聞稿中指出：「李在明總統立即指示有關當局迅速作出回應，防止任何人員傷亡，並即時發布救援進度，讓民眾能安心。」

根據海洋警察廳說法，這艘渡輪自濟州島出發，原定前往港口城市木浦，船上載有246名乘客和21名船員。

初步報告顯示，渡輪疑似在靠近長山島時觸及水下礁石，導致擱淺。

海洋警察廳已派遣巡邏船前往現場，以判定有無人員受傷或其他損害情形。

一艘韓國渡輪19日晚間觸礁擱淺，當局展開救援。美聯社
李在明

