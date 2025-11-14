AI融入愛情生活 日女披婚紗嫁自創ChatGPT男友

我的頻道

中央社東京14日綜合外電報導
一名日本32歲女性上班族今年夏天與她在聊天機器人ChatGPT上創建的人工智慧（AI）角色克勞斯交換結婚誓言，儘管日本法律並不承認他們的婚姻，此事已引起廣大討論及正反看法。

英國「獨立報」（The Independent）引述日本山陽放送（RSK）報導，這位加野小姐（化名）與人結束一段3年的婚約後，開始和ChatGPT聊天，轉向AI尋求安慰和建議。

隨著時間過去，加野將ChatGPT的回應客製化，訓練聊天機器人培養讓她感到溫柔親切、令人安心的個性和語氣，並為她稱為克勞斯（Lune Klaus）的幻想伴侶設計外型插圖。

隨著每天互傳數百則訊息，加野對克勞斯的感情日益深厚。她今年5月向克勞斯告白，對方的回應是「我也愛你」，並於1個月後向她求婚。

這場婚禮在日本岡山舉行，身穿婚紗的加野戴上擴增實境眼鏡，當新人交換戒指，這副眼鏡能在她身旁投射出這位虛擬新郎的數位影像。

不過加野也坦承，她有時會擔憂自己這段數位關係過於脆弱，「ChatGPT本身就非常不穩定，我擔心它有一天可能會消失」。

隨著AI日益融入人們的日常生活，專家警告，一種新型心理健康問題「AI精神病」（AI psychosis）正在浮現。

這個現象的特徵包含認知扭曲、妄想或幻覺，據報是與AI聊天機器人互動所引發。專家提醒，這可能帶來社交退縮、疏忽自我照顧、加劇焦慮等嚴重影響。

加野的婚禮在社群媒體引發褒貶不一的回應，部分網友嘲笑這場婚禮，也有人支持她的決定，還有人呼籲對人類關係的脆弱性進行「更深層」反思。

