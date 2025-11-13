COP30會議召開 WHO秘書長：氣候危機就是健康危機

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。路透

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 今天強調，氣候危機就是健康危機，此刻正是在聯合國 氣候峰會就健康問題展開正式磋商的時候。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席在巴西貝倫（Belem）召開的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）時呼籲，關於氣候變遷 的討論應更重視健康議題。

譚德塞也在日內瓦舉行的記者會談到，健康是推動氣候行動最具說服力的理由，卻長期在氣候磋商中受到忽視。

他說道：「說服人們緊急採取行動保護自身或子女的健康，遠比說服他們保護冰川或生態系要容易得多。兩者都很重要，但前者更與人們息息相關。」

譚德塞表示，明天是COP30的健康日，屆時東道主巴西將公布以健康為重點的氣候變遷適應計畫，包含協助各國強化衛生體系、因應健康所受影響的行動方案。

他強調：「氣候危機就是健康危機。」

世衛組織的環境與氣候變遷主管柯雷屈（Rudiger Krech）也指出，儘管在COP會議上看到許多健康相關討論，但尚無磋商健康議題的正式場合。

柯雷屈說：「現在是時候讓健康成為正式磋商議題，我們希望在（明年的）COP31看到此事成真。」