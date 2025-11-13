我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過法案結束43天政府停擺…今日你應知道5件事

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

COP30會議召開 WHO秘書長：氣候危機就是健康危機

中央社日內瓦12日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。路透
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。路透

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天強調，氣候危機就是健康危機，此刻正是在聯合國氣候峰會就健康問題展開正式磋商的時候。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席在巴西貝倫（Belem）召開的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）時呼籲，關於氣候變遷的討論應更重視健康議題。

譚德塞也在日內瓦舉行的記者會談到，健康是推動氣候行動最具說服力的理由，卻長期在氣候磋商中受到忽視。

他說道：「說服人們緊急採取行動保護自身或子女的健康，遠比說服他們保護冰川或生態系要容易得多。兩者都很重要，但前者更與人們息息相關。」

譚德塞表示，明天是COP30的健康日，屆時東道主巴西將公布以健康為重點的氣候變遷適應計畫，包含協助各國強化衛生體系、因應健康所受影響的行動方案。

他強調：「氣候危機就是健康危機。」

世衛組織的環境與氣候變遷主管柯雷屈（Rudiger Krech）也指出，儘管在COP會議上看到許多健康相關討論，但尚無磋商健康議題的正式場合。

柯雷屈說：「現在是時候讓健康成為正式磋商議題，我們希望在（明年的）COP31看到此事成真。」

譚德塞 氣候變遷 聯合國

上一則

眾院通過法案結束43天政府停擺…今日你應知道5件事

延伸閱讀

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議
闢謠辭職傳言？中國證監會公布吳清訪法國巴西

闢謠辭職傳言？中國證監會公布吳清訪法國巴西
IEA：全球油氣需求 25年內將續上升

IEA：全球油氣需求 25年內將續上升
COP30／雨林抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

COP30／雨林抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出