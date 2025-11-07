荷蘭選委會宣布中間派葉騰勝選 可望成最年經總理

我的頻道

中央社海牙7日綜合外電報導
荷蘭國會選舉3日完成計票後，選舉委員會7日正式宣布，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）贏得選舉。歐新社
荷蘭國會選舉3日完成計票後，選舉委員會7日正式宣布，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）贏得選舉。歐新社

荷蘭國會選舉3日完成計票後，選舉委員會今天正式宣布，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）贏得選舉。這位38歲公開出櫃的政治人物，可望成為荷蘭歷來最年輕的總理。

法新社報導，選舉委員會表示，葉騰領導的民六六黨以2萬9668票的些微差距，險勝極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）領軍的自由黨（PVV），贏得大選。

在歐洲極右勢力日益壯大的情況下，荷蘭這次國會選舉備受矚目。

葉騰稍早表示：「我想我們已向歐洲與全世界證明，只要以正面訴求爭取選民支持，就能戰勝民粹勢力。」

在這次選舉中，沒有任何一個政黨能夠在150席的國會中贏得足夠席次單獨執政，因此妥協和協商至關重要。

葉騰在執掌荷蘭、歐盟第5大經濟體之前，必須先組成聯合政府，過程可能需要數月時間。

根據選舉委員會，共有15個政黨進入國會，其中包括一個主張動物權益的政黨，以及一個代表50歲以上民眾利益的政黨。

葉騰領導的民六六黨贏得26席，創下荷蘭選舉史上得票第一卻席次最少的紀錄。懷爾德斯領導的極右翼自由黨也取得26席。

儘管懷爾德斯領軍的自由黨與2023年爆冷勝選時相比少了11席，但極右翼勢力在荷蘭仍然強大。

其中，極右翼政黨民主論壇黨（Forum for Democracy）從3席增至7席，而強硬右翼政黨JA21則從2023年的1席暴增至9席。

歐盟

