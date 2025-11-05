紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀

我的頻道

中央社紐約5日綜合外電報導
民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）4日在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長。路透
民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）4日在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長。路透

民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）昨天在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長。阿拉伯國家媒體慶賀他的勝選，以色列媒體則聚焦他的反以立場。

英國廣播公司（BBC）報導，卡達「阿拉伯電視台」（Al-Araby TV）與沙烏地阿拉伯資助的「中東日報」（Asharq AL-Awsat）等多家媒體指出，曼達尼將成為「美國最大城市的首位穆斯林市長」。

「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）與「天空新聞阿拉伯台」（Sky News Arabia）形容，曼達尼是美國總統川普的強烈反對者。

卡達「半島電視台」（Al Jazeera）則報導，曼達尼是一名被指控為共產主義者的穆斯林，在紐約市創下歷史。

阿拉伯國家社群媒體用戶也慶祝曼達尼勝選，有人認為他當選與其反以色列、支持巴勒斯坦的立場有關，另有一些人將他的勝選視為「美國猶太復國主義者的挫敗」。

以色列右翼媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）則形容曼達尼是美國「最顯著的反猶太復國主義聲音之一」。

曼達尼 以色列 紐約市

德國破獲跨國假訂閱詐騙 18人落網損失逾3.4億美元

Shein涉情趣娃娃爭議未歇 巴黎門市開幕仍排長龍

曼達尼當選紐約市長 首位穆斯林、最年輕市長

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務

國際時尚旅遊小姐選美 紐約賽區啟動

