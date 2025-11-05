我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

同鄉曼達尼當選紐約市長 烏干達民眾感到驕傲受鼓舞

中央社烏干達首都康培拉5日綜合外電報導
堅定持左翼立場的曼達尼，4日選舉後成為美國最大城市紐約首位穆斯林市長。路透
堅定持左翼立場的曼達尼，4日選舉後成為美國最大城市紐約首位穆斯林市長。路透

部分烏干達民眾天聽聞同鄉曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長的消息後感到振奮，不過也有不少人對此毫無所悉。

法新社報導，現年34歲、堅定持左翼立場的曼達尼，4日選舉後成為美國最大城市紐約首位穆斯林市長。

他出生於烏干達一個具有印度血統的家庭，7歲起移居美國。

在烏干達首都康培拉（Kampala）的馬卡瑞爾大學（Makerere University），曼達尼的父親數年前曾於該校擔任高級學者，校園內也出現一陣興奮氣氛。

22歲的心理學學生奇拉博（Anthony Kirabo）說：「看到卓蘭（曼達尼）站在那裡，我覺得我也可以辦得到。」

他向法新社表示：「這讓我感到很開心，也為我的國家自豪，因為這證明烏干達能培養出優秀領袖。」他補充說，他希望這樣的成就能吸引更多旅客前來這個東非國家。

不過，許多民眾從未聽過曼達尼，也不知道有烏干達人能成為紐約逾一世紀來最年輕的市長。

另有部分人則希望曼達尼的勝選能給烏干達領袖帶來啟發——明年1月，烏干達將舉行總統大選，81歲的穆塞維尼（Yoweri Museveni）將爭取第七度連任，這場選舉被外界認為充滿變數。

挑戰者、現年43歲的威恩（Bobi Wine）在選戰中向曼達尼表達「由衷恭賀」。

威恩於社群平台X寫道：「從烏干達，我們慶祝你的成就，也從你的榜樣汲取力量。我們正努力打造一個讓每位國民不論出身都能實現最大夢想的國家。」

28歲的採購專員森達吉雷（Joseph Sendagire）受訪時在康培拉市公園對法新社表示，他希望烏干達能「借鏡」紐約的選舉。

他說：「烏干達應該擁抱自由與公平選舉的文化，讓候選人能公正競選任何職位，平等對待他們，到了最後，最適合的人才該勝出。」

其他烏干達人則對曼達尼關懷弱勢的政策表示歡迎。

馬卡瑞爾大學23歲的法律系學生穆巴拉亞（Owen Mubalya）說：「我認為徵收富人稅、造福貧困群體是非常好的政策。」

「看到這些人能夠身居高位，真的很勵志。我覺得其中有很多值得學習的地方，也讓我更有動力努力。」

曼達尼 富人稅 紐約市

上一則

法國男子駕駛汽車衝撞行人釀5傷 被捕時喊真主至大

下一則

專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

延伸閱讀

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作
民主黨終於回魂？紐約市曼達尼勝出 維吉尼亞州由紅轉藍

民主黨終於回魂？紐約市曼達尼勝出 維吉尼亞州由紅轉藍
史潘柏格當選維州首位女州長 薛瑞爾當選新州州長

史潘柏格當選維州首位女州長 薛瑞爾當選新州州長
曼達尼當選紐約市長 首位穆斯林、最年輕市長

曼達尼當選紐約市長 首位穆斯林、最年輕市長

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲