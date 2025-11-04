我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

美准南韓自造核潛艦 首爾估2030年代中後期有望下水

中央社首爾4日綜合外電報導
美國總統川普已同意南韓打造核動力潛艦，這使日本也想跟進擁有。圖為美國海軍維吉尼亞級核潛艦「北達科他號」2013年8月浮出大西洋某處水面。（路透）
美國總統川普已同意南韓打造核動力潛艦，這使日本也想跟進擁有。圖為美國海軍維吉尼亞級核潛艦「北達科他號」2013年8月浮出大西洋某處水面。（路透）

南韓國防部資源管理室室長元鍾大今天在國務會議報告，南韓首艘核動力潛艦預計於2030年代中後期下水。華府近日已批准韓方建造核潛艦。

法新社報導，在南韓宣布韓美達成一項包含投資與造船的廣泛協議後，美國總統川普（Donald Trump）上周表示，他已批准盟邦南韓建造核動力潛艦。

當時人在南韓的川普於社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，南韓將在「費城造船廠」建造自己的核動力潛艦，「就在我們親愛的美國本土」。

對於川普表示南韓核潛艦將在美國國土建造的發言，首爾方面尚無相關評論。

不過元鍾大（Won Chong-dae）今天指出：「以我們自己的技術建造核動力潛艦是可行的。」

元鍾大在南韓總統李在明主持的國務會議上說道：「如果我們透過與美國協商取得潛艦燃料，並於2020年代後期進入建造階段，我們預計首艦將於2030年代中後期下水。」

他還提到：「對於傳統潛艦，南韓已具備世界一流的設計與造船能力。」

李在明幕僚先前曾表示，首爾已向華府「申請原料使用授權」並獲得批准。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天指出，南韓擁有「極佳的造船產業，我們期待與其展開更多合作」。

南韓 川普 國防部

上一則

歐盟擴大年度報告 蒙特內哥羅談判進度最快

下一則

歐媒：手機定位資料遭銷售 歐盟官員身分行蹤恐洩露

延伸閱讀

李在明公布創紀錄「AI核心」預算 拚躋身全球3大強權

李在明公布創紀錄「AI核心」預算 拚躋身全球3大強權
川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長

川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長
川普二度當選將滿一年 金融市場經歷關稅和TACO驚濤駭浪

川普二度當選將滿一年 金融市場經歷關稅和TACO驚濤駭浪
最高法院將如何裁決川普關稅案？有兩種可能

最高法院將如何裁決川普關稅案？有兩種可能

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲