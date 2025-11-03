我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

軍事基地連遭無人機入侵 比利時：可能是間諜行為

中央社布魯塞爾3日專電
比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）。路透
比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）。路透

近期比利時東部一處軍事基地連續遭無人機入侵。比利時國防部長佛蘭肯（Theo Francken）今天說，這一系列事件「有組織且具專業性」，試圖在比利時製造恐慌，「可能構成間諜行動」。

佛蘭肯今天上午接受比利時法語社群廣播電視（RTBF）節目訪問時說，目前尚未鎖定任何嫌疑人，但這些行動很明顯來自訓練有素的控制者，而不是業餘人士。

他進一步分析，過去3天入侵行動的模式很相似，第1天使用小型無人機，第2天、第3天則改用更大型的無人機，似乎有意在當地製造不安與混亂。「每次出現的時間都是在夜幕降臨時，也就是天色最暗的時刻，而且每次都有明確的作業流程。」

佛蘭肯說，「我認為他們正試圖在比利時引發恐慌，看起來像是一場間諜行動。」

無人機連續入侵事件也引發對於法律與安全的疑問及討論，特別是比利時的軍方是否有權擊落入侵的無人機。

佛蘭肯說，當無人機飛越軍事基地上空時，軍隊可以將其擊落，但若出現在附近就必須謹慎，因為被擊落的無人機可能落在住宅、車輛或平民身上，「我們需要釐清法律框架。」

佛蘭肯強調應投資防空系統，特別是針對無人機的防禦。在本周舉行的部長會議中將會提出反無人機計畫，並撥出5000萬歐元用於建置偵測系統。

北大西洋公約組織（NATO）國家近幾周來因為多起無人機現蹤事件而一直保持高度戒備，這些事件發生地點包含丹麥首都哥本哈根、德國南部大城慕尼黑和波羅的海區域的數座機場。

無人機 間諜 北大西洋公約組織

上一則

巴基斯坦50億美元中國製潛艦軍購案 首艘料明年服役

下一則

印尼總統：可能再添購4架空巴軍用運輸機

延伸閱讀

「種子是農業晶片」北京稱間諜在中蒐集農作物基因數據

「種子是農業晶片」北京稱間諜在中蒐集農作物基因數據
烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻
又來？不明無人機現蹤 德國不來梅機場一度暫停航班起降

又來？不明無人機現蹤 德國不來梅機場一度暫停航班起降
無人機現蹤 柏林布蘭登堡機場暫停航班起降

無人機現蹤 柏林布蘭登堡機場暫停航班起降

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲