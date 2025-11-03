我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

名古屋主婦命案 凶嫌：26年來每天都感到不安

中央社東京3日專電
圖為日本警察進入嫌犯家調查。與新聞無關。美聯社
圖為日本警察進入嫌犯家調查。與新聞無關。美聯社

日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在自宅遭到殺害，日前遭逮捕的嫌疑人安福久美子向警方供稱，「這26年來，我每天都感到不安。因為不想給家人或親戚添麻煩，一直害怕被抓。今年8月，警方找上門時，我就做好了被逮捕的心理準備」。

朝日新聞、每日新聞報導，1999年11月13日，名古屋市西區一棟公寓內，高羽奈美子遭人持刀殺害，年僅32歲。案發公寓在丈夫高羽悟的堅持下持續支付租金，儘量不讓線索消失。10月31日，69歲、住在名古屋市港區的打工族安福久美子因殺人嫌疑遭到警方逮捕。

警方表示，安福久美子被逮捕後供稱，「26年來，每天都很不安，沒辦法看事件的相關報導。每到事件發生周年前後，心情就會變得低落」。

警方去年將調查對象縮小至數百人，並從今年8月起多次訊問安福久美子，要求她自願提供DNA樣本，但都遭到拒絕。她在10月30日終於同意提供樣本，並在當天到警署自首。警方隔日確定她的DNA與案發現場留下的血跡一致，將她以殺人嫌疑逮捕。

她供稱，「因為不想給家族或親戚添麻煩，所以非常害怕被抓到。但是，今年8月警方來找我時，我就有被逮捕的覺悟了。我對受害者感到非常抱歉」。

案發當時，安福久美子住在距離案發地點約10公里的一處公寓。她在約10年前搬到現在的住所，距離死者丈夫高羽悟的住處僅約2公里。

安福久美子和高羽悟雖然是高中同學，但被害者本人和安福沒有接觸，警方正在調查犯案動機。

警方表示，安福自首時，工作是在名古屋市一間超市打工。警方推測，她把殺人的秘密深埋26年，家人、職場與周邊人士都不知情。

這起事件經歷26年才逮捕嫌疑人。案發當時，日本的殺人罪公訴時效為15年，但在高羽悟及其他受害者家屬持續請願推動下，日本在2010年修改刑事訴訟法，取消殺人罪追訴時效。

此外，為了等待凶手落網，高羽悟更是持續租房保存現場，26年來投入2200萬日圓（約14萬美元）。他的執著終於得來結果。

安福是高羽悟的高中同學，兩人同屬軟式網球社。高羽悟受訪時透露，曾在情人節收過安福的巧克力與告白信，但沒有答應交往。

兩人的高中男同學回憶，「高三時班上女生只有7人，但已經約50年前，記不清楚了。在新聞上看到她的名字，完全沒有印象。她不是那種會讓人記住的人，不是很顯眼的類型」。

另一名女同學回憶，「高三時才和她第一次同班，她給人的印象就是很安靜，沒有綽號，大家都叫她山口同學（婚前舊姓）。所以聽到她殺人，真的嚇一跳。班上只有7個女生，放學都會一起聊天。我們當時是升學班，沒有什麼談戀愛的氣氛，沒聽她說過戀愛話題，也沒有印象她受到歡迎」。

名古屋當地媒體報導，事件發生當時，安福43歲左右，已婚，與丈夫及孩子住在位於名古屋市港區的公寓。相關人士說，她在犯案後，持續在那棟公寓居住10年以上。

查詢登記簿謄本，那處公寓登記在姓氏為「安福」的男性名下，於1994年購入。案發17年後的2016年3月，房屋轉到他人名下，男性的地址登記改成了老家，也就是安福久美子的現居地址。

不過，這處住所附近幾乎沒有人見過安福久美子，鄰居知道這是她丈夫的老家，但沒有聽說他有結婚，甚至以為房子30多年來都是空屋，只是偶爾有業者來修剪庭院的花草。不排除安福久美子刻意避開鄰居過日子，以幾乎透明的方式生活。不與鄰居深交、沒有留下社交痕跡，或許是她能夠逃亡26年的原因之一。

日本 DNA 租金

