伊朗擬6/15與美展開下輪核談判 將交協議提案

伊朗外交部發言人貝卡伊。(新華社)

伊朗 今天宣布，德黑蘭當局擬於15日和美國展開新一輪核談判。美國與伊朗因濃縮鈾問題陷入僵局之際，華府日前為達成核協議提出一份提案，但伊朗有疑義，將另行提案。

法新社報導，美國與伊朗這兩個長久勁敵自4月起已舉行5輪談判，這是美國總統川普 （Donald Trump）在第1次任期退出伊朗2015年與列強達成的核協議以來，美伊 最高層級官員接觸。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天透過聲明表示：「伊朗與美國下輪間接談判計畫下周日（15日）在（阿曼首都）馬斯開特（Muscat）舉行。」

第6輪談判登場前兩週左右，伊朗收到美國針對核協議的提案，但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稱提案有「模稜兩可」之處。

伊朗指出，美方提案未包含反映先前談判的「要素」，包括撤銷制裁。這是德黑蘭當局的關鍵要求，伊朗多年來飽受制裁衝擊。

德黑蘭提到，將透過中間人阿曼向美國提交一份「合理、有邏輯且平衡」的反提案。

川普昨天說道，即將到來的美伊談判或許將釐清，是否可能透過達成核協議，避免爆發軍事行動。