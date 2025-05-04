羅馬競技場驚悚意外 美國男子爬欄杆遭刺重傷

羅馬競技場一景。（美聯社）

羅馬競技場發生驚悚意外，一名居住在台灣的美國男子日前攀爬競技場鐵欄杆時遭刺穿腰部，一度掛在欄杆上失去意識，急救團隊花了20幾分鐘才把他救下送醫，救治後已沒有生命危險。

義大利 訊使報（Il Messaggero）、Fanpage等多家媒體昨天報導，警消單位證實，這起意外發生在2日傍晚，許多遊客在羅馬競技場目睹了這恐怖的一幕，一名男性觀光 客試圖翻越競技場鐵欄杆，卻遭欄杆刺穿腰部，傷口很深，導致男子掛在欄杆上動彈不得。

報導稱，該男子是47歲的美國公民 ，現居台灣，此次與朋友到義大利旅遊，但報導未透露姓名等更多個資。根據目睹群眾描述，男子遭刺穿後疼痛慘叫，隨後失去意識掛在欄杆上無法動彈，許多群眾見狀試圖幫忙、大聲呼救，幾分鐘後即有救護車、憲兵警察隊到達現場。

報導指出，因男子腰間被欄杆刺穿，醫護團隊必須當場施以手術才能將他救下，這不是簡單的急救任務；醫護團隊大約花了20幾分鐘才將男子救下，由救護車送往醫院。

報導指出，男子送醫時被歸類為有生命危險的「紅燈」狀態，經過醫院緊急手術縫合80多針，目前已被認定脫離險境。

報導稱，警方正在釐清案情，尚未說明為何男子要攀爬羅馬競技場欄杆。