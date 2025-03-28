我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」

川普200%關稅山雨欲來 歐盟搶先救葡萄酒產業

中央社布魯塞爾28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅。路透
美國總統川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅。路透

美國總統川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅，其實在此之前歐洲酒業便已陷入危機。歐盟執委會今天發布整合措施，從降低生產過剩、協助促銷海外等面向挽救這個數千年之久的重要農業。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，歐洲葡萄酒生產量和出口金額都占到全世界的60%，對歐洲農村經濟和社會傳統皆不可或缺，但因消費趨勢改變、氣候變遷和市場不確定因素，產業的未來正面臨挑戰。

所謂不確定因素，最令歐洲業者擔心的就是川普關稅會否成真。歐盟執委會為了反制川普的鋼鋁稅，原本選定4月1日對美國波本威士忌等產品加徵50%關稅，回敬川普揚言要對歐洲葡萄酒課200%關稅，後來歐盟決定延後到4月13日實施，以爭取更多時間與相關產業討論及與美協商。

根據歐洲新聞台（Euronews）引用商業統計機構資料，歐盟2024年出口到美國的葡萄酒價值52億歐元（約56億美元），占葡萄酒總出口額近20%。

執委會今天提出的葡萄酒產業支持措施，包括補助刨除廢棄或過剩的葡萄樹，避免生產過剩，提高因應氣候變遷的資金補助，簡化市場法規，促進產區觀光，以及將歐盟資助的海外行銷期間從3年延長到5年等。

歐盟 川普 關稅

上一則

埃及觀光潛艇離岸1公里處沉沒 6名俄羅斯遊客死亡

下一則

南韓最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

延伸閱讀

川普欲掌控加薩格陵蘭加拿大 多數美國民眾不支持

川普欲掌控加薩格陵蘭加拿大 多數美國民眾不支持
川普簽行政令 聯邦接管華府 讓首都更安全、美麗

川普簽行政令 聯邦接管華府 讓首都更安全、美麗
軟銀孫正義擬加碼投資1兆美元 在全美廣建AI工業園區

軟銀孫正義擬加碼投資1兆美元 在全美廣建AI工業園區
川普關稅大刀 全球經理人如何布局？準備1事伺機進場撿便宜

川普關稅大刀 全球經理人如何布局？準備1事伺機進場撿便宜

熱門新聞

20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
以色列總理內唐亞胡。（路透）

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡 內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

2025-03-22 21:41

超人氣

更多 >
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力

每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力
判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標

判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感