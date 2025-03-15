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印度2大電信躍躍欲試 導入星鏈待政府部門點頭

中央社新德里15日專電
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印度媒體報導，境內兩大電信商Airtel和Jio陸續與太空探險科技公司SpaceX簽署協議，將「星鏈」（Starlink）導入印度。圖為SpaceX執行長馬斯克。（路透）
印度媒體報導，境內兩大電信商Airtel和Jio陸續與太空探險科技公司SpaceX簽署協議，將「星鏈」（Starlink）導入印度。圖為SpaceX執行長馬斯克。（路透）

印度媒體報導，境內兩大電信商Airtel和Jio陸續與太空探險科技公司（SpaceX）簽署協議，將「星鏈」（Starlink）導入印度，但電信商推出衛星網路服務，還有待印度政府相關部門核發許可。

Starlink若順利在印度推出，將有助Airtel和Jio擴大服務範圍，讓偏鄉的醫院、學校等也能享有穩定的通訊、網路服務。

印度媒體今日印度（India Today）報導，Airtel和Jio均對外宣布已和SpaceX達成協議，但它們何時能開始提供Starlink服務，關鍵仍在印度監管部門的批准，兩家公司皆明確表示：「能否推出Starlink服務，取決於獲得印度政府的授權」。

印度市場有超過9.5億的行動網路用戶，所以SpaceX很希望能在印度推出Starlink服務，先前也曾嘗試過，但發展並不順利。

報導指出，印度政府2022年時曾警告SpaceX，不得在未獲批准的情況下提供網路服務，SpaceX還因此被迫退回印度公司已申請使用Starlink服務的相關預付款。

SpaceX於2024年11月再次嘗試在印度推出Starlink服務，印度通信部長辛迪亞（Jyotiraditya Scindia）當時表示，只要符合印度嚴格的安全及監管條件，印度政府願意核發許可證，允許SpaceX在印度推出Starlink服務。

辛迪亞強調，想在印度經營網路服務，必須遵循既定的安全規範，確保用戶使用網路的潛在威脅能夠杜絕，Starlink與其他任何衛星服務一樣，必須遵守印度訂下的安全協定，並做到合乎印度政府發放許可的所有先決條件，一但SpaceX達到要求，印度政府就會核發許可。

Airtel表示，未來若獲許可，預料將會銷售使用Starlink服務所需的硬體，並為購買相關硬體的企業提供衛星網路服務，Airtel同時也在設法利用Starlink擴大服務偏遠地區。

Jio表示，一旦得到監管部門許可，將透過實體、線上平台，供用戶申辦Starlink服務，盼Starlink能強化Jio現有網絡，尤其希望讓寬頻網路難以設置的偏遠地區也有網路使用。

印度 SpaceX 太空

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