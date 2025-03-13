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中國華為涉賄15名歐洲議會議員 比利時當局展開調查

中央社布魯塞爾13日專電
比利時聯邦司法警察凌晨發動大規模搜索，調查中國華為涉嫌行賄約15名歐洲議會議員案。圖為一名男子走過位在布魯塞爾的華為總部。美聯社
比利時聯邦司法警察凌晨發動大規模搜索，調查中國華為涉嫌行賄約15名歐洲議會議員案。圖為一名男子走過位在布魯塞爾的華為總部。美聯社

比利時聯邦司法警察凌晨發動大規模搜索，調查中國華為涉嫌行賄約15名歐洲議會議員案。當地「晚訊報」指出，華為涉嫌非法遊說的動機是想影響歐盟政策，以反制美歐聯手限縮華為市場。

比利時法語「晚訊報」（Le Soir）表示，聯邦檢察官辦公室證實這場搜索出動上百名檢警人員，橫跨布魯塞爾及法語區、荷語區，並擴及葡萄牙共21個地點，數名為華為從事遊說的人士也遭拘留偵訊。

檢方透露此案案情涉及賄賂、偽造文書、洗錢和組織犯罪等，主要對象是華為歐洲區公關主管歐塔提（Valerio Ottati）。

晚訊報指出，41歲的歐塔提自2019年起任職華為，在此之前曾擔任兩位義大利籍歐洲議會（European Parliament）議員的助理。匿名消息人士稱歐塔提對電信科技並不熱衷，因人脈關係才被華為聘用，他並安排許多與歐洲議會議員的會面、邀議員出席活動。

目前司法單位尚未針對歐洲議會議員訊問或搜索，但預料將會請歐洲議會議長同意解除議員的司法豁免，以進行調查。這將可能是繼2年多前「卡達門」（Qutargate）後，歐洲議會又一樁涉外醜聞。

不過，據報導，與「卡達門」涉及卡達政府行賄、涉案議員被發現行李箱裝滿現鈔不同，這次「華為門」則是送出高價禮品，如華為手機、足球賽門票、數千歐元的匯款等。因部分匯款透過一家葡萄牙公司進行，所以葡國司法單位也協助搜索。

華為在比利時皇家安德萊赫特（RSC Anderlecht）足球隊的主球場擁有專屬包廂。

根據歐洲議會倫理規範，議員收受價值150歐元（約163美元）以上的禮物須向議長辦公室申報並列冊公開。

晚訊報指出，根據初步調查發現，華為展開非法遊說的目標，是對抗美國自2019年以來加強在歐洲對華為的負面印象，包括指控其進行間諜活動等。華為試圖影響歐洲議會，使歐洲聯盟（EU）對其投資保持開放。

華為稱霸多個歐盟國家的電信基礎建設市場，雖然近年因國防安全、分散風險考量，不時傳出限制華為投資的聲浪和政策，但落實程度不大。

晚訊報是與比利時荷語周刊Knack、荷蘭的新聞調查網站「追蹤金錢」（Follow the Money）、希臘新聞調查網站「報導者聯合」（Reporters United）跨境合作，揭露這樁案件。

華為 歐盟 義大利

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