CNN：中國漁船越EEZ捕魚 阿根廷海軍加強打擊非法捕撈

阿根廷 沿海水域數十年來一直飽受非法捕撈侵擾，阿根廷海軍指出，中國漁船甚至經常侵入這個南美國家的專屬經濟區，軍方因此正在加強打擊非法捕撈的力度。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿根廷軍方今年1月派出一架用於反潛及偵察的先進P-3C獵戶座（P-3C Orion）海上巡邏機、一架用於偵察的C-12多用途機及2艘護衛艦，執行監控外國漁船的任務。

阿根廷軍方在任務中發現，該國專屬經濟區（EEZ）外共有380艘漁船，其中許多是來自亞洲。

阿根廷軍方公布的影片、衛星影像及CNN分析的船舶追蹤歷史數據揭露一套更廣泛模式，指出懸掛中國旗幟的漁船可能在阿根廷水域內或周邊從事有害捕撈活動。

CNN分析國際組織「全球漁業觀測」（Global Fishing Watch）的公開資訊後，辨識出2月底有198艘漁船在這個區域活動，其中超過80%是掛中國旗，近10%是西班牙旗，5.5%是在英國或福克蘭群島（Falkland Islands，又稱馬維納斯群島）註冊。

這批漁船從北到南連綿約241公里，許多船隻會在夜間打燈，以誘捕魷魚浮上海面，再用大網捕撈。這些燈光是如此強烈，甚至從外太空 都看得見，一些人稱之為「漂浮城市」。

CNN進一步分析後揭露，被辨識出的中國漁船遠比其他船隻更常關掉船舶自動識別系統（AIS），此舉能讓他們從公開的船隻追蹤平台上消失。

過去1年來約有500起漁船關閉AIS案例，CNN發現超過92%涉及中國船舶。

此外，根據美國財政部 資料庫，CNN辨識出的198艘漁船中，有7艘中國船遭到美國制裁。

這些船與「福建省平潭縣遠洋漁業集團有限公司」有關連，美國財政部2022年透過新聞稿宣布，以涉及「嚴重侵犯人權」和非法捕撈為由，制裁這間公司。此外，根據美國財政部聲明，該公司曾獲中國政府1900萬美元補助，以發展深海捕魚能力。

中國漁船船隊在全球從事不受監管的捕撈活動，阿根廷面臨的問題正是這項更廣泛模式的一部分。在耗盡自身國內漁業資源後，類似的中國船隊也在西非沿岸、南海部分地區與南美洲周邊出現。

海洋保護顧問史瓦茲曼（Milko Schvartzman）告訴CNN，在阿根廷專屬經濟區邊界捕撈的漁船數量，自2010年來增加近1/3，從400艘增至約550艘。

阿根廷魷釣漁船船主協會（Argentine Chamber of Squid Jig Owners）執行長索克拉蒂（Darío Sócrate）表示，相形之下，獲准在專屬經濟區捕撈的阿根廷漁船船隊僅由70至75艘船組成，這樣的失衡傷害了當地漁民，他估計由於外國漁業活動，本地漁民的漁獲僅達理論上可捕撈量的一半。

中國外交部則透過聲明向CNN指出，中國是負責任的漁業國家，嚴格遵守公海與沿海國家專屬經濟區的捕撈規定，絕不容忍並嚴厲打擊非法捕撈。