加泰隆尼亞獨派式微 西班牙銀行巨頭遷回巴塞隆納

加泰隆尼亞獨立公投後「遷戶口」出走的西班牙銀行巨頭集團「凱克薩」（La Caixa），宣布將基金會與控股公司遷回加泰隆尼亞首府巴塞隆納。（路透）

加泰隆尼亞 獨立公投 後「遷戶口」出走的西班牙銀行巨頭集團「凱克薩」（La Caixa），日前宣布將基金會與控股公司遷回加泰隆尼亞首府巴塞隆納，西國政府認為這代表西班牙與加泰隆尼亞關係的正常化。

西班牙「國家報」（El País）報導，自薩瓦德爾銀行（Banco Sabadell）1月宣布將總部遷回加泰隆尼亞後，西班牙前3大、加泰隆尼亞第1大銀行集團凱克薩，也在本月5日宣布將旗下的基金會（Fundación La Caixa）和控股公司（Criteria Caixa）總部遷回巴塞隆納，旗下的金融服務公司凱克薩銀行（CaixaBank）則續留在瓦倫西亞（Valencia）。

「國家報」指出，凱克薩銀行集團返回加泰隆尼亞，不只是一個經濟面的決定，也是一則強烈的政治訊息，代表著加泰隆尼亞在經歷獨立進程失敗後，政局已趨於平靜。

加泰隆尼亞自治區2017年10月推動獨立公投，引爆西班牙憲政危機。面對政治局勢動盪不穩以及經濟情勢的不確定性，超過4500家企業「遷戶口」出走，將公司註冊地點遷出加泰隆尼亞。

凱克薩銀行集團當時也將基金會和控股公司，自巴塞隆納遷址到巴利亞利群島自治區首府帕爾馬（Palma de Mallorca），凱克薩銀行總部則遷到瓦倫西亞。

去年5月，由西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）政黨的分支、伊拉（Salvador Illa）領導的加泰隆尼亞社會黨（PSC），在加泰隆尼亞自治區議會選舉中重挫獨派，組成聯合政府，伊拉就任區主席，加泰隆尼亞政治版圖大洗牌。

這是自2010年以來，獨派陣營首度成為在野，代表中央政府為與加泰隆尼亞關係「正常化」，祭出的多項策略譬如「特赦」獨派人士奏效，也顯示當地許多民眾對於獨立運動的厭倦與反動。

伊拉坐鎮的加泰隆尼亞自治區政府承認，讓7年多前出走的企業重返加泰隆尼亞，的確是施政目標之一，因此正在「創造條件」吸引企業回籠。

西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）預期加泰隆尼亞會有一波企業回歸潮，以回應「西班牙與加泰隆尼亞的關係恢復正常化」，他指出，「這是與2017年反方向的良性循環」。

凱克薩銀行創立於1904年，一路併購發展成為西班牙銀行巨頭，其知名的公司標誌「藍星」是委託西班牙加泰隆尼亞藝術家米羅（Joan Miró）所設計，是加泰隆尼亞地區的指標性企業。西班牙媒體認為，凱克薩銀行的回歸將為加泰隆尼亞企業界掀起漣漪和骨牌效應。