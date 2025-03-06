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傳美探詢大選可能 烏2大在野領袖支持承平後才選舉

中央社基輔6日綜合外電報導
烏克蘭在野領袖波羅申科。(路透)
烏克蘭在野領袖波羅申科。(路透)

烏克蘭在野領袖波羅申科和尤莉雅．提摩申科今天表態支持於戰後承平時期才舉行選舉。據報華府官員稍早與他們的團隊針對迅速展開選舉一事進行會談。

法新社報導，烏克蘭禁止在戒嚴時期舉辦選舉，而烏克蘭在俄羅斯2022年2月全面入侵當天即宣布戒嚴。儘管如此，俄羅斯和美國總統川普（Donald Trump）團隊主張烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不是合法領導人，呼籲舉行選舉。

美國政治新聞網站Politico今天報導，川普盟友與尤莉雅．提摩申科（Yulia Tymoshenko）以及波羅申科（Petro Poroshenko）所屬政黨高層，就烏克蘭是否能迅速舉行總統大選進行密商。

在野的歐洲團結黨（European Solidarity）領袖、糖果商如勝集團（Roshen）創辦人波羅申科2014年曾當選總統，2019年角逐連任時敗給澤倫斯基。

他今天在聲明中表示，他的團隊「向來斷然拒絕於戰時舉行選舉」。

「我們重申已經說過的話，只有在停火以及簽署能提供烏克蘭安全保證的和平協議之後，選舉才能舉行。」

曾經擔任兩屆總理的祖國黨（Fatherland）領導人尤莉雅．提摩申科指出，她的團隊「正與能夠幫助確保盡快達成公正和平的所有盟友協商」。

她寫道：「我已說過不只一次，在那之前，不可能在烏克蘭舉行任何選舉。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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