以軍認防止哈瑪斯襲擊「完全失敗」多年低估對方能力

一名以色列軍人去年9月在加薩走廊執行針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的地面行動時持槍戒備。路透

法國「24小時電視台」（France 24）報導，以色列 軍方27日發表哈瑪斯 2023年10月7日襲擊內部調查結果，承認以軍防止哈瑪斯致命襲擊「完全失敗」，且多年來低估哈瑪斯的能力。

哈瑪斯襲擊造成超過千名以色列人喪生、約200多人被綁架，引發加薩 毀滅性戰爭，又導致上萬名巴勒斯坦人死亡。

一名以軍資深官員向記者簡述調查發現時說：「10月7日是一次徹底的失敗，以色列國防軍（IDF）未能完成任務以保護以國人民。太多人民在那天死亡，在心中自問或者大聲問著，以色列國防軍在哪？」

這名以軍資深官員根據軍事規則以匿名方式發言。

這名以軍資深官員指出，調查歷時15個月，關注四個關鍵領域：軍方10月7日之前對哈瑪斯的看法、情報失靈、襲擊前晚發生的事件，及軍方在以色列遇襲當天行動和在之後為重奪控制權所做的努力。這名以軍官員說，「我們甚至沒有想像過這種狀況」，並指出當時以色列關注伊朗和黎巴嫩真主黨的威脅。

這名以軍官員還說，軍方沒有「全面了解敵人的軍力」，且「對自身的知識過於自信」。另一名以軍資深官員則表示，「我們過於注重精確的情報」，並解釋儘管有跡象顯示哈瑪斯正準備襲擊，但軍方過於關注其認為準確的資訊。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）上月已表示，巴勒斯坦哈瑪斯槍手2023年10月7日從加薩走廊跨境突襲以色列事件凸顯以軍重大安全漏洞，他將於3月6日引咎辭職以示負責。