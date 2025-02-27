泰國遣送40名維吾爾人回中國 人權團體憤怒

泰國 政府今天凌晨將40名被泰國拘留超過11年的維吾爾 人遣送回中國，引起人權團體的憤怒。泰國官員則表示，這些維吾爾人是依照國際標準被遣送回國，中國政府承諾會照顧這些人。

2014年有超過300名維吾爾人逃離中國，泰國政府在泰國與馬來西亞的邊境扣留這批人，2015年泰國遣返 了109人回中國，另外173名主要是婦女及兒童的維吾爾人被送到土耳其，剩下53人滯留在泰國移民拘留中心及尋求庇護，之後有5人在拘留中心死亡，包括2名兒童。

其餘的48名維吾爾人被泰國當局拘留，其中5人因曾企圖逃走而被關入監獄。

1月初傳出泰國移民局官員要求這些維吾爾人簽署自願遣返的文件，引起各界高度關注，人權組織擔憂這些維吾爾人若被遣返回中國，可能會面臨酷刑，泰國警方當時否認有任何遣返計畫。

泰國公平黨（Fair Party）國會眾議員甘納威（Kannavee Suebsaeng）今天早上在臉書po出照片，指出今天凌晨2時左右有好幾輛囚車離開拘留中心，車窗全部都被蓋住且有警車隨行，同時有一架中國南方航空從新疆起飛的飛機昨天晚上抵達曼谷廊曼機場，今天凌晨4時多起飛，但目的地不明。

甘納威指出，很有可能這些維吾爾人已被遣送回中國，他呼籲政府要出面說明清楚。事件延燒了一整天，泰國政府沒有單位出來說明，總理貝東塔在國會被問及此事時僅表示，她不清楚事件細節，但處理類似事件必須符合泰國法律、國際規範和人權。

直到傍晚，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）出面回應表示，這些維吾爾人是依照國際標準被遣送回國，中國政府承諾會照顧這些人。

泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）接受媒體訪問時也確認此消息，他表示這項行動是回應中國政府的正式請求，中國政府保證這些維吾爾人回國後會由親戚接機，提供他們住處以及確保他們的安全；泰方是依照移民法規遣送這些非法入境的人。

此事引起了人權組織的憤怒，國際特赦組織（Amnesty International）發布新聞稿指出，把維吾爾人遣送回中國，是把他們置於嚴重違反人權的風險之下，泰國這麼做忽略了聯合國專家提醒的不驅離原則，而泰國才剛被選為聯合國人權理事會的成員國。

國際特赦組織呼籲泰國和中國揭露這些人的位置，且若他們仍持續被監禁，要確保他們不會被虐待，且身體狀況不佳的人可以獲得應有的醫療照護。

亞洲人權和勞工倡議者羅伯森（Phil Robertson）在社群媒體X表示，泰國終於做了這件令人無法想像的事情，讓這些維吾爾人面臨被監禁、虐待甚至死亡的風險，泰國應該立刻辭掉聯合國人權理事會的位置，以示對這項令人震驚且無法接受的行動負責任。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）指出，泰國遣送維吾爾人不管在國內或國際法上，都違反了泰國的責任，現在這些維吾爾人面臨了被虐待、被強迫消失以及被長久監禁的風險。