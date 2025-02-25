俄國安高層見普拉伯沃 邀印尼參加軍事論壇

俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（中）今天在雅加達與印尼總統普拉伯沃（左）見面，雙方討論經濟和國防安全議題。美聯社

俄羅斯 國家安全會議秘書長蕭依古今天在雅加達與印尼 總統普拉伯沃見面，雙方討論經濟和國防安全議題。兩國去年11月首次聯合海軍演習，此次俄羅斯也邀請印尼參加軍事論壇，被指印尼正尋求強化與莫斯科的關係。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在總統府與俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）會面。印尼總統府秘書處隨後發表聲明指出，「印尼和俄羅斯重申將共同致力於加強戰略夥伴關係，特別是安全與國防領域，並探索未來的合作機會」。

蕭依古是俄羅斯總統普亭核心圈子的一分子，過去曾擔任國防部 長。

時代報（Tempo）報導，普拉伯沃表示，蕭依古是他的老朋友，並向蕭依古詢問有關普亭的身體狀況，蕭依古回答說，「普亭身體健康」。

蕭依古與普拉伯沃見面前，先赴印尼國防部與國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）見面。

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，蕭依古向夏弗里表示，邀請印尼參加俄羅斯軍事論壇。

印尼國防部表示，正尋求透過聯合訓練、技術轉移和軍人交流等計畫，加強印尼和俄羅斯軍隊的合作，並指出，雙方合作將使印尼受益，因為印尼能從擁有先進技術的俄羅斯學到很多。

印尼去年11月與俄羅斯展開兩國首次聯合海軍演習，為期5天的演訓分2階段舉行，地點分別在泗水的1座海軍基地與爪哇海（Java Sea）。

這項軍演反映去年10月上任的普拉伯沃尋求與莫斯科強化關係，分析解讀，這代表雅加達外交政策出現重大轉向。

印尼加入的東南亞國家協會（ASEAN）曾在2021年與俄羅斯舉行聯合軍演，但在去年11月前，雅加達從未單獨與莫斯科舉行聯合演訓。