我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是內賊？川普舔馬斯克腳趾AI影片嫌犯抓到了

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

俄國安高層見普拉伯沃 邀印尼參加軍事論壇

中央社雅加達25日專電
俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（中）今天在雅加達與印尼總統普拉伯沃（左）見面，雙方討論經濟和國防安全議題。美聯社
俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（中）今天在雅加達與印尼總統普拉伯沃（左）見面，雙方討論經濟和國防安全議題。美聯社

俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古今天在雅加達與印尼總統普拉伯沃見面，雙方討論經濟和國防安全議題。兩國去年11月首次聯合海軍演習，此次俄羅斯也邀請印尼參加軍事論壇，被指印尼正尋求強化與莫斯科的關係。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天在總統府與俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）會面。印尼總統府秘書處隨後發表聲明指出，「印尼和俄羅斯重申將共同致力於加強戰略夥伴關係，特別是安全與國防領域，並探索未來的合作機會」。

蕭依古是俄羅斯總統普亭核心圈子的一分子，過去曾擔任國防部長。

時代報（Tempo）報導，普拉伯沃表示，蕭依古是他的老朋友，並向蕭依古詢問有關普亭的身體狀況，蕭依古回答說，「普亭身體健康」。

蕭依古與普拉伯沃見面前，先赴印尼國防部與國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）見面。

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，蕭依古向夏弗里表示，邀請印尼參加俄羅斯軍事論壇。

印尼國防部表示，正尋求透過聯合訓練、技術轉移和軍人交流等計畫，加強印尼和俄羅斯軍隊的合作，並指出，雙方合作將使印尼受益，因為印尼能從擁有先進技術的俄羅斯學到很多。

印尼去年11月與俄羅斯展開兩國首次聯合海軍演習，為期5天的演訓分2階段舉行，地點分別在泗水的1座海軍基地與爪哇海（Java Sea）。

這項軍演反映去年10月上任的普拉伯沃尋求與莫斯科強化關係，分析解讀，這代表雅加達外交政策出現重大轉向。

印尼加入的東南亞國家協會（ASEAN）曾在2021年與俄羅斯舉行聯合軍演，但在去年11月前，雅加達從未單獨與莫斯科舉行聯合演訓。

印尼 俄羅斯 國防部

上一則

因拜登「友岸外包」受益 越南為何成了川普報復對象？

下一則

快看世界／空中飛人注意 這些機場容易丟行李

延伸閱讀

印尼傳與蘋果達成協議 有望解除iPhone 16禁售令

印尼傳與蘋果達成協議 有望解除iPhone 16禁售令
川普想要烏克蘭稀有礦產 普亭：俄國有更多

川普想要烏克蘭稀有礦產 普亭：俄國有更多
川普想為礦產協議辯護 馬克宏急抓住他的手臂糾正

川普想為礦產協議辯護 馬克宏急抓住他的手臂糾正
美俄走近…習近平與普亭通話 強調「中俄是真朋友」

美俄走近…習近平與普亭通話 強調「中俄是真朋友」

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
俄羅斯總統普亭13日以視訊方式出席一場在莫斯科的會議。(路透)

美情報：普亭無意停戰 談判是為拖時間達成1目的

2025-02-18 21:20

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標
「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信

「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩