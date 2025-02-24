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德國組閣幾套劇本？ 「肯亞聯盟」最不受歡迎

編譯盧思綸／即時報導
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德國大選23日結束投票，保守派基民/基社聯盟以接近29%得票率重回最大黨。基民黨黨魁梅爾茨（中）將成為德國下屆總理，左為基社黨黨魁索德。(路透)
德國大選23日結束投票，保守派基民/基社聯盟以接近29%得票率重回最大黨。基民黨黨魁梅爾茨（中）將成為德國下屆總理，左為基社黨黨魁索德。(路透)

德國大選23日結束投票，根據聯邦選舉機構初步結果，保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）以接近29%得票率重回最大黨，極右派德國另類選擇黨（AfD）則拿下20.8%得票率躍居第二大黨。篤定成為下屆總理的保守派領袖梅爾茨（Friedrich Merz）已經放話不與極右派合作，CDU/CSU要找幾個黨才能順利過半組閣？

梅爾茨23日勝選後接受德國電視二台採訪，已經表明找AfD組閣「不在考慮選項」，並批評AfD談到烏克蘭問題時，「對俄羅斯一句批評的話都沒有」。基社黨（CSU）黨魁索德（Markus Söder）也表示，和AfD合作「會把我們的國家變成莫斯科的附庸國」。

衛報報導，德國國會共630席，目前CDU/CSU有208席次，最顯見的組閣路徑是拉攏中間偏左、現任總理蕭茲所屬的社民黨（SPD），社民黨為121席，如此將取得329席，超過過半數的最低門檻316席。

還有一種可能是，CDU/CSU、SPD與擁有85席的綠黨（Greens）組成聯合政府，總共414席次。這個組合又因三黨顏色組合相似肯亞國旗，而稱為「肯亞聯盟」（Kenya coalition）。

不過，肯亞聯盟是最不受歡迎的選項，CDU在競選全程表示不會與綠黨合作，但是CSU在選後又提出這不無可能，因此聯合綠黨很可能是最後不得已之下的手段。

極左派左翼黨（Die Linke）出乎意料拿下8.5%得票率，在議會取得64席，衛報指這改變了有關聯合政府成員的各種盤算。

至於外界預期的「紅綠燈聯盟」，即由CDU/CSU、SPD與自由民主黨（FDP）組成，因為FDP得票率僅約4.3%，未超過門檻5%，因此無緣進軍國會。

德國 投票 民主黨

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