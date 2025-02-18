美俄關係破冰 澤倫斯基會厄多安鞏固支持

土耳其總統厄多安（右）今天在首都安卡拉會見烏克蘭總統澤倫斯基（左）。美聯社

土耳其 總統厄多安 今天在首都安卡拉會見烏克蘭總統澤倫斯基 。美國、俄羅斯展開會談之際，基輔尋求鞏固支持。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜從阿拉伯聯合大公國飛抵安卡拉，在加密通訊軟體Telegram發文表示，將與厄多安（Recep Tayyip Erdogan）針對烏俄換囚和其他議題進行商討。

在土耳其總統府舉行的會談於美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別率領代表團在沙烏地阿拉伯首都利雅德開始會談之後數小時展開，那是自從莫斯科於近3年前侵略烏克蘭以來，美、俄首度進行高層會談。

上一次在去年3月訪問土耳其的澤倫斯基，明天也將訪問利雅德。

土耳其總統發言人阿爾通（Fahrettin Altun）昨天曾表示，厄多安和澤倫斯基將商討兩國如何「進一步增進合作」。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其尋求與烏、俄維持良好關係，厄多安更以關鍵中間人和潛在和平締造者自詡。

在俄烏戰爭中，土耳其一方面對烏克蘭提供無人機，與此同時又不加入西方制裁俄羅斯。

儘管衝突持續，土耳其和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國都一直在扮演調和俄、烏的角色。