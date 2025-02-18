我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5日常習慣有益心臟健康 扭動腳趾是其中之一

稱拜倫為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

美俄關係破冰 澤倫斯基會厄多安鞏固支持

中央社伊斯坦堡18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
土耳其總統厄多安（右）今天在首都安卡拉會見烏克蘭總統澤倫斯基（左）。美聯社
土耳其總統厄多安（右）今天在首都安卡拉會見烏克蘭總統澤倫斯基（左）。美聯社

土耳其總統厄多安今天在首都安卡拉會見烏克蘭總統澤倫斯基。美國、俄羅斯展開會談之際，基輔尋求鞏固支持。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜從阿拉伯聯合大公國飛抵安卡拉，在加密通訊軟體Telegram發文表示，將與厄多安（Recep Tayyip Erdogan）針對烏俄換囚和其他議題進行商討。

在土耳其總統府舉行的會談於美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別率領代表團在沙烏地阿拉伯首都利雅德開始會談之後數小時展開，那是自從莫斯科於近3年前侵略烏克蘭以來，美、俄首度進行高層會談。

上一次在去年3月訪問土耳其的澤倫斯基，明天也將訪問利雅德。

土耳其總統發言人阿爾通（Fahrettin Altun）昨天曾表示，厄多安和澤倫斯基將商討兩國如何「進一步增進合作」。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其尋求與烏、俄維持良好關係，厄多安更以關鍵中間人和潛在和平締造者自詡。

在俄烏戰爭中，土耳其一方面對烏克蘭提供無人機，與此同時又不加入西方制裁俄羅斯。

儘管衝突持續，土耳其和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國都一直在扮演調和俄、烏的角色。

土耳其 澤倫斯基 厄多安

上一則

哈薩克中部銅礦場岩體坍塌 7人罹難

下一則

聯合國：民主剛果叛軍處決兒童

延伸閱讀

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境
俄克宮：烏克蘭有權入歐盟 普亭必要時願與澤倫斯基談判

俄克宮：烏克蘭有權入歐盟 普亭必要時願與澤倫斯基談判
川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘

川普想「經濟殖民」烏克蘭？美烏交易協議疑曝光 條件比二戰德日還慘
美俄高官抵沙國 18日斡旋俄烏停戰 澤倫斯基批：會議不會有結果

美俄高官抵沙國 18日斡旋俄烏停戰 澤倫斯基批：會議不會有結果

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽
「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光